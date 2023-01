Antonella Clerici inizia il nuovo anno con una frase importante

Antonella Clerici in vacanza in montagna ma anche in onda con E' sempre mezzogiorno, la sua frase per il nuovo anno

Antonella Clerici inizia il 2023 con una frase importante che farà sua per tutto l’anno. E’ in vacanza in montagna, sulla neve, grata alla vita, lo ripete più volte mostrando parte delle sue giornate. Le puntate di E’ sempre mezzogiorno sono registrate e Antonella Clerici non lo nasconde. Sui social pubblica le foto con gli sci, sorridente, felice. E’ bellissima e serena, sa quanto è fortunata, circondata dall’amore dei suoi cari. Sa che il pubblico continua a seguirla in tv sempre con affetto, anche se non è in diretta. La prima puntata del 2023, oggi, l’ha resa unica citando una frase di Cesare Pavese, una frase che Antonella Clerici desidera diventi anche la sua frase.

Antonella Clerici la frase di oggi

“L’unica gioia al mondo è cominciare. È bello vivere perché vivere è cominciare, sempre, ad ogni istante” niente di riduttivo se dice che l’unica gioia è cominciare perché si inizia sempre, non solo ogni giorno ma ogni istante. Si può sempre mettere un punto ed indicare la partenza e si deve vivere sempre, ogni istante. Quanta gioia in queste parole con cui inizia il nuovo anno.

L’entusiasmo è quello di sempre per la conduttrice che è sempre così ottimista: “A me i nuovi inizi piacciono tantissimo, mi danno tanta forza” e l’inizio più evidente c’è appena stato, è in questo primo mese del nuovo anno, dopo tanti problemi superati.

L’inizio per Antonella Clerici è anche cucinare con i suoi compagni di avventura, i protagonisti che con lei a mezzogiorno su Rai 1 rendono speciale ogni puntata. Capaci di regalare tanto buon umore, quella leggerezza che fa bene e che non è mai superficialità. La prossima settimana tornerà in diretta o forse anche prima lo scopriremo seguendo le nuove puntate di E’ sempre mezzogiorno e facendo un po’ nostra la frase di Cesare Pavese.