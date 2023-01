Rosa Perrotta svela come fa ad essere sempre in forma

Rosa Perrotta svela il trucco per essere sempre magra, in gran forma anche dopo Natale e Capodanno pur mangiando

Due gravidanze, le feste natalizie e Rosa Perrotta è sempre in gran forma, sui social appare sempre magra, così scatena la curiosità delle follower che le chiedono qual è il suo segreto. Come fa Rosa Perrotta a non ingrassare, a riuscire ad indossare anche un abitino bianco aderente dopo tanti cenoni e grandi pranzi in famiglia. Rosa Perrotta risponde senza nascondere nulla, svela il suo segreto, spiega come fa ormai da tempo ad apparire sempre con un fisico perfetto. L’ex tronista di Uomini e Donne è sempre più seguita sui social, ha 33 anni, due figli piccoli ma non rinuncia alle cose golose a tavola. “Come fai ad essere così magra” le chiedono e Rosa Perrotta svela la tecnica che adotta, che definisce molto elaborata.

Rosa Perrotta il consiglio per essere sempre magra

Pancia piatta, snella, a suo agio anche negli abiti più aderenti e dopo aver festeggiato Natale e Capodanno, ma come fa? Pronta per una nuova storia Instagram Rosa Perrotta si mette in posa, sorride e poi svela che non è come appare.

“’Come fai ad essere così magra?’ Allora, guarda, è una tecnica molto elaborata: ci ho messo anni a perfezionarla ma in parole spicciole: TIRO LA PANCIA” faccia seria e la Perrotta prima di terminare la storia si rilassa, non tira più la pancia e il ventre è un po’ gonfio, come quello di tutte in questi giorni.

Di certo la compagna di Pietro Tartaglione ha un gran fisico ma è umana, anche lei mangiando tante cose in questi giorni di festa si ritrova con un po’ di pancetta, solo che Rosa Perrotta ammette il trucchetto, come tutte tira la pancia ed ecco che sui social e nelle foto diventa piatta. Un Capodanno sereno per la famiglia di Rosa e Pietro, anche se il primogenito ha ancora il gesso al braccio e non mancano i capricci.