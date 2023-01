Naike becca Ornella Muti in lingerie: “A 67 anni piaccio a chi mi vuole così”

Che meraviglia Ornella Muti a 67 anni in lingerie, così la mostra sua figlia Naike Rivelli

Ornella Muti è sempre bellissima, a 67 anni è sempre una vera meraviglia in lingerie. E’ così che l’ha beccata sua figlia Naike Rivelli, in slip e reggiseno, ed è così che ha mostrato a tutti quanto è bella la sua mamma. E’ ancora una volta sui social che la figlia di Ornella Muti mostra con orgoglio la donna che ama di più al mondo, che ammira più di tutte. L’attrice si trucca seduta in lingerie e stivali e non teme il body shaming. Alla Muti non interessano le critiche, non bada a nessuno perché sa di piacere a chi la vuole così. E così è bellissima Ornella Muti che risponde serafica che non le importa di chi non le vuole bene. Davvero difficile poterla criticare, ha quasi 70 anni e un corpo da fare invidia a tutte.

Il segreto di bellezza di Ornella Muti

E’ nata bellissima, in un’epoca in cui non esistevano i ritocchi. Ornella Muti è stata e ancora è il sogno di molti. “Ho beccato la mamma in lingerie” commenta Naike mentre mostra le immagini e si avvicina un po’ alla volta a lei che seduta al tavolo in reggiseno nero, slip grigi e stivali over the knee è sempre seducente.

“Quanto sei bella mamma ma non hai paura che ti fanno del body shaming?” e ai complimenti della figlia si aggiunge la risposta dell’attrice: “Non me ne frega niente di quello che dicono, io questa sono. Piaccio o non piaccio. Io questa sono, piaccio a chi mi vuole così!”.

“Brava la mamma! È questo l’atteggiamento. Non si può piacere a tutti! L’importante è piacere a se stessi”. Tutti apprezzano la risposta di Ornella Muti, un equilibrio e una sicurezza che tutti dovremmo avere, raggiungere magari anche un po’ prima ma l’esempio dell’attrice è da tenere a mente, anche per la cura del corpo: non si arriva di certo così a 67 anni solo perché si nasce belle. Amarsi è alla base di tutto.