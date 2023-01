La dolcissima lettera di Josè per Giovanna Civitillo: “Sei la mamma che ogni bambino sogna”

Grandi emozioni per Giovanna Civitillo che ha ricevuto un regalo speciale: la lettera del suo Josè nello studio di Verissimo

Non se lo aspettava Giovanna Civitillo e invece Silvia Toffanin e il suo Josè le hanno fatto un regalo grandissimo. Nella puntata di Verissimo in onda l’ 8 gennaio 2023, la moglie di Amadeus è stata ospite di Silvia Toffanin e ha parlato della sua meravigliosa famiglia. Quello che non si aspettava era di ricevere una dolcissima lettera scritta proprio dal suo amato Josè.

Giovanna, prima di ascoltare le parole del suo amato figlio, aveva rivelato alla Toffanin: “José è l’amore della mia vita, esiste solo e soltanto lui. Io vivo per lui, per aiutarlo a crescere. Le mie priorità sono state rivoluzionate. Ormai è un ragazzino, anche se lo chiamerei bambino per tutta la vita. Io sono molto soddisfatta quando vedo quello che ho realizzato. Sono felice della mia famiglia”. Giovanna in lacrime ha anche raccontato del bellissimo rapporto che ha con la prima figlia di Amadeus: non sono solo amiche, confidente ma anche qualcosa di più e non era scontato costruire questo rapporto, loro ce l’hanno fatta e non potrebbe essere più felice di quello che vive oggi. E poi di nuovo le lacrime con la lettera che Josè le ha fatto avere.

La lettera di Josè per mamma Giovanna Civitillo

Le parole di Josè nella sua dolcissima lettera per mamma Giovanna: “Sono qui a farti questo messaggio perchè ti volevo ringraziare per tutto quello che fai per me“. Inizia così il video con lettera che il figlio di Giovanna e Amadeus ha fatto per la Civitillo. L’ha ringraziata per tutte le volte che sotto il diluvio è rimasta ad assistere ai suoi allenamenti, per tutto il tempo che gli ha dedicato in questi anni e perchè c’è sempre stata. “Ti ringrazio per tutte le volte che mi hai portato a scuola. Ti ringrazio perchè mi sostieni sempre nella vita e in tutto quello che faccio. Per questo ti volevo dire che ti amo tanto e sei la mamma che ogni bambino sogna e io sono fortunato ad avere te come mamma ma tu sei anche fortunata ad avere me come figlio” ha detto il ragazzino. E poi ha concluso: “Noi due siamo una squadra perfetta, lotteremo mano nella mano contro tutto e tutti e alla fine vinceremo noi perchè sei una donna fortissima e io ti amo all’infinito.”