Emanuela Folliero ha rischiato di morire per un tostapane, ha commesso un grave errore

Emanuela Folliero ha rischiato la vita a causa di un tostapane, ha preso la scossa ma è stato per un suo grave errore

Oggi Emanuela Folliero può raccontarlo ma ha davvero rischiato di morire. Tutto a causa di un tostapane ma se Emanuela Folliero ha preso la scossa elettrica è stato per un suo errore. Racconta tutto ospite del programma Trends&Celebrities su Rtl, ha ancora paura se ci pensa e ha ragione perché ha rischiato davvero di non esserci più per una sciocchezza, l’uso del tostapane. E’ stata imprudente, chissà quante volte la presentatrice avrà spiegato a suo figlio che ha 14 anni di fare attenzione con la corrente elettrica, ed è stata proprio lei a sbagliare, a distrarsi. Tutto è accaduto durante le vacanze di Natale, la Folliero ha preso una scossa elettrica inserendo la presa del tostapane.

Emanuela Folliero e la scossa con il tostapane

Non una scossa lieve ma una scossa elettrica che l’ha fatta finire a terra, svenuta. A trovarla è stato suo figlio, poco dopo. Ma cosa ha combinato Emanuela Folliero? Un errore che non si deve mai commettere: ha collegato la spina del tostapane con le mani umide. Un gesto assurdo, molto pericoloso, sempre.

Un incidente che per fortuna si è concluso solo con un grosso spavento da parte del volto noto delle televendite e della sua famiglia, soprattutto suo figlio. Dopo la scossa Emanuela Folliero è subito caduta a terra, suo figlio ha chiesto aiuto, ha chiamato i soccorsi, l’ambulanza. Tutto è accaduto il giorno della Befana: “Tanto spavento ma per fortuna è andato tutto bene. Avevo le mani umide e ho deciso di collegare il tostapane prendendo, così, la scossa. Sono caduta a terra e mio figlio ha subito chiamato l’ambulanza. Sono stata fortunata e posso raccontarlo perché non è accaduto nulla di grave, solo tanta paura”.

Che sia di esempio a tutti, mai le mani bagnate o umide per collegare una spina alla presa, facciamo attenzione alla corrente.