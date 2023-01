Che succede a Miriam Leone? “A volte ci si può sentire inadeguati e stanchi”

Come sta Miriam Leone, perché ha scritto quel messaggio?

Tra le storie Instagram di Miriam Leone un messaggio che è da interpretare, l’attrice resta in silenzio, preferisce scrivere ciò che ha da dire. Non è in gran forma, lo dice lei, è da poco tornata dalle vacanze in Africa, lì era felice, oggi c’è qualcosa che la turba. Gli occhi tristi che gli occhiali nascondono solo in parte, il sorriso spento e Miriam Leone seduta in auto sa che avrà una giornata impegnativa. Tanti impegni di lavoro ma ha qualcosa di molto importante da fare. “Oggi mi tolgo il dente…” inizia così il messaggio di Miriam Leone, ma a cosa si riferisce? Forse in parte lo spiega con altre frasi, ci prova. E’ una metafora quella che sceglie per dire che c’è qualcosa che non va o qualcosa che deve affrontare.

Miriam Leone: “Oggi mi tolgo il dente…”

E’ un modo di dire. Forse per l’ex Miss Italia c’è una preoccupazione da eliminare, un dubbio da dissolvere o inizia un percorso, qualcosa di importante per se stessa, qualcosa che la spaventa.

“Oggi mi tolgo il dente… prima però millemila appuntamenti di lavoro – poi prosegue – a volte ci si può sentire inadeguati o stanchi e non c’è niente di male… Io oggi mi sento così – sottolinea – Ricordatevi sempre di respirare”.

Ha bisogno di rallentare, ha bisogno di chiudere con qualcosa, di sentirsi più leggera? E’ triste Miriam Leone, preoccupata, si vede e non può essere colpa degli impegni di lavoro, non è giù perché ha tante cose da fare.

L’attrice accenna un piccolo sorriso, il suo stato d’animo è evidente, forse non è solo una brutta giornata ma dietro il suo messaggio c’è qualcosa di più e l’importante è respirare, ricordare di farlo per volersi bene, per rallentare, per il proprio benessere. Brava Mariam che pubblica non solo i momenti felici, le vacanze ma anche le difficoltà della vita, quelle che capitano a tutti.