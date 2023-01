Cristina Marino si ferma e si prepara per il parto, manca pochissimo

Cristina Marino deve fermarsi, la data del parto è vicinissima e lei spiega cosa deve fare e desidera fare

Manca pochissimo al secondo parto di Cristina Marino, la moglie di Luca Argentero si ferma, ammette che lo fa anche perché le hanno detto di farlo. Cristina Marino sta bene ma deve fermarsi, lo spiega alle follower che la seguono senza perdere niente della sua seconda gravidanza. A chi le ha chiesto più volte perché in questo periodo lei non è in giro, nessun viaggio per lavoro, nessuna partecipazione alla settimana della moda o ad altro, senza troppi giri di parole Cristina Marino confida che manca davvero poco, il fratello della sua Nina Speranza sta per nascere. “Sto bene ma siccome mi avete scritto perplesse…” sorride e spiega tutto.

Cristina Marino pronta a diventare mamma per la seconda volta

“Mi avete chiesto perché non sono in giro soprattutto in questo periodo, un po’ mi è stato detto di dedicarmi totalmente a questo periodo meraviglioso che è quasi giunto verso la fine” si ferma Cristina, ride e lascia intendere che più che altro le è stato detto, altrimenti lei avrebbe proseguito nel fare tante cose e riposando poco. “E quindi sto a casa e mi dedico alla mia famiglia e alla mia gravidanza cercando di fare solo cose strettamente necessarie… ma siccome mi avete scritto perplesse vi dico che è solo che voglio dedicarmi a questo momento così bello e intenso soprattutto in questa ultima fase”.

Cristina Marino non svela la data del parto, sarà un parto naturale e quindi non c’è una data precisa, ogni momento da adesso potrebbe essere quello giusto ma facendo due conti potrebbero mancare ancora due settimane. Il parto era previsto tra fine gennaio e inizio febbraio. Ovviamente attendiamo con lei che ha voluto annunciare prima del famoso red carpet l’arrivo del secondo figlio, svelando appunto che sarebbe stato un maschietto. Nessuna notizia sul nome del bambino, chissà se come capita a molti genitori sarà un nome scelto dalla primogenita.

Intanto, Luca Aregntero e Cristina Marino si godono l’ultimo dolcissimo periodo con la piccola Nina Speranza che sarà presto una sorella maggiore. E’ tenerissimo l’audio che la modella e imprenditrice ha pubblicato tra le sue storie di Instagram: è il momento della lotta e si sentono le voci di Luca e della sua bambina, le risatine, la voce deliziosa della piccola che chiede aiuto e ride ancora con il suo papà.