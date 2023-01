Mariano Di Vaio, il compleanno della figlia è un party nel bosco incantato

Un meraviglioso party per il primo compleanno della figlia di Mariano Di Vaio. Sembra davvero un bosco delle favole

La quarta figlia di Mariano Di Vaio ed Eleonora Brunacci ha compiuto un anno e mamma e papà hanno organizzato una festa di compleanno magica. Per la piccola Mia Annabelle la prima festa di compleanno, una serata magica per tutti. Mariano Di Vaio emozionato come sua moglie, insieme a loro anche i piccoli Nathan Leone, Leonardo Liam e Filiberto Noah, tutti pronti a festeggiare la piccola di casa. Con i Di Vaio tanti amici e il tutto si è svolto in una atmosfera da sogno. Mariano è il più stupito di tutti anche se immaginava che la sua Eleonora avrebbe trovato il modo per sorprendere ancora una volta tutti e anche lui. Fiori, rami, colori pastello, piccoli animaletti, sembrava davvero di stare in un bosco ma di quelle che si leggono nei libri da favola e che si possono solo immaginare.

Il primo compleanno di Mia Annabelle Di Vaio è una festa da favola

Non solo la festa di compleanno da favola ma anche uno shooting fotografico, è quanto si sono regalati tutti insieme, così la famiglia al gran completo ha posato con un look perfettamente coordinato per ricordare un giorno così importante per la loro famiglia. Per la festa ovviamente un altro look, tutti molto eleganti, anche la piccolina che sembrava una vera principessa.

“Eleonora ci sbalordisce sempre” ha commentato Mariano Di Vaio mostrano cosa ha visto appena è arrivato nella location del partiy con le danzatrici che regalavano una scenografia di luci.

“Sei proprio come ti immaginavo e sognavo! Dal primo momento in cui ti ho vista mi ha colpito la tua eleganza puó sembrare assurda come cosa in una piccola neonata ma emanavi proprio questo .. quelle manine incrociate il tuo profumo e il tuo piantino lieve e tutti quelli che venivano a conoscerti dicevano la stessa cosa è stato un anno di pura gioia e amore, tu , sei la nostra principessina adorata e oggi si festeggia” gli auguri di Eleonora alla sua bambina.