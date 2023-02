Guendalina Tavassi in ospedale: “perchè non vi ho detto nulla”

Guendalina Tavassi si mostra ancora fasciata in ospedale dopo l'intervento subito: ecco che cosa è successo

Racconta come sempre con ironia la sua nuova “avventura” Guendalina Tavassi. Non ha voluto dire nulla a nessuno della decisione presa, neppure a sua madre. E così si è ritrovata da sola in ospedale, o meglio, con il suo amato cuore. Federico Perna non la lascia mai, ed è stato anche lui a immortalare alcuni dei momenti in cui la Tavassi, in ospedale, ha deciso di registrare i video per raccontare quello che stava accadendo.

“Non vi spaventate, non vi ho detto niente altrimenti non sarei potuta essere qui, considerando i gufi e le malelingue. Vi ho fatto un diario, così capite cosa è successo”, ha detto l’influencer mostrando poi sia l’arrivo in clinica sia i momenti successivi all’intervento. La Tavassi ha deciso di sottoporsi a un intervento di chirurgia estetica. Ha fatto la blefaroplastica (o blefarocalasi). Per chi non lo sapesse, è l’intervento che permette di eliminare la pelle in eccesso delle palpebre insieme alle ernie di grasso che costituiscono le borse palpebrali. La blefaroplastica può essere eseguita da sola o in associazione ad altri interventi di ringiovanimento del viso. In casi particolari, questo intervento può avere una valenza funzionale e non solo estetica. Guendalina ha quindi spiegato a chi la segue perchè ha deciso di non dire nulla, neppure a sua madre che, a poche ore dal GF VIP le mandava messaggi chiedendole dei consigli per il look giusto da scegliere per andare in onda in prime time su Canale 5.

Gli amici e i parenti di Guenda, hanno scoperto che cosa stava accadendo solo dalle sue storie sui social.

Guendalina Tavassi sotto i ferri: la risposta alle critiche degli haters

“Volevo dire a tutti quelli che mi dicono ‘non ti fermi più con la chirurgia’ che ho rifatto la punta del naso a 25 anni; poi ho rifatto il seno perché ho allattato tre figli per 3 anni consecutivi ma avevo già un seno grande. E poi ho eliminato un po’ di pelle dalle palpebre, non ha fatto altro che un taglietto. Un’operazione che fanno tutte, anche le donne a 90 anni. E poi ho chiuso un buco all’orecchio”, ha spiegato Tavassi. A Venezia, al Festival, aveva indossato un orecchino, così pesante che le aveva stracciato il buco dell’orecchio e quindi ha deciso di farsi ricucire per bene durante questa nuova operazione.

Non solo critiche ovviamente ma anche tanti messaggi di affetto per l’ex gieffina ed ex concorrente dell’Isola dei famosi. “Quando ho riaperto gli occhi, uno dei primi pensieri siete stati voi. Mi avete scritto dei messaggi bellissimi. Siete stati carini, manco avessi partorito” ha detto Guenda mostrando poi anche un mazzo di rose rosse che il suo compagno le ha portato in ospedale.

Solo pochi giorni fa anche Karina Cascella aveva raccontato del suo intervento, lo stesso al quale si è sottoposta la Tavassi.