Karina Cascella prima e dopo la blefaroplastica: ne aveva davvero bisogno?

Karina Cascella non resiste e mostra il prima e dopo la blefaroplastica, l'operazione agli occhi

Karina Cascella desiderava tanto fare la blefaroplastica, quel ritocchino agli occhi, l’operazione che le ha tolto lo sguardo da pesce lesso, come dice lei. Sono passate tre settimane dall’intervento agli occhi, Karina Cascella non resiste più, ha voglia di mostrare a tutti il prima e dopo la blefaroplastica. Ha voglia di mostrare il risultato soprattutto a chi le dice che non ne aveva bisogno ma che non lo dice per farle un complimento. E’ una critica che Karina Cascella non sopporta, sicura di avere fatto benissimo a sottoporsi all’intervento alle palpebre. E’ un prima e dopo che definisce casalingo, perché il vero risultato, quello professionale, lo mostrerà il dottor Antonio Spagnolo che l’ha operata. In genere sono necessarie cinque settimane per un risultato definitivo, per apprezzare al meglio l’intervento di blefaroplastica. Ne mancano ancora due di settimane ma l’ex opinionista di Uomini e Donne è stanca di ricevere commenti e domande e passa alle foto.

Karina Cascella a tre settimane dall’intervento agli occhi

E’ del tutto soddisfatta. Anche quando aveva ancora le cicatrici evidenti Karina Cascella sapeva che il suo sguardo le piaceva di più. A tre settimane scrive: “Vorrei solo mostrarvi a sole tre settimane dall’intervento il risultato parziale, perché migliorerà ancora. Per chi dice che non ne avevo bisogno”.

Insomma, è contenta, lo rifarebbe subito, e mancano ancora 15 giorni per il controllo dal chirurgo, per il risultato definitivo. In effetti lo sguardo è più bello, le palpebre sono sollevate, nell’insieme ha guadagnato un po’ di anni in meno. Ai follower spiega perché ha voluto mostrare il risultato parziale confrontando il prima e il dopo.

Intanto, sta imparando a truccare gli occhi come non faceva da tempo. E’ felice, soddisfatta, confida che il chirurgo le aveva detto più volte che ci voleva poco per rendere più bello il suo sguardo e adesso lo consiglia a tutte: “Sono quei piccoli ritocchini che ci vogliono”. Addio palpebra cadente e la blefaroplastica diventa sempre di più il desiderio delle donne. L’hanno già fatto in molte ma non tutte lo svelano sui social. L’hanno fatto per esempio Sonia Bruganelli e Guendalina Tavassi ma la lista è lunghissima.