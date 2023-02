Ludovica Valli in lacrime mentre allatta Otto: come sta?

Ludovica Valli piange mentre allatta il figlio, le sue lacrime sono il suo senso di colpa o un crollo emotivo?

Ludovica Valli piange, è in lacrime, è diventata mamma per la seconda volta, allatta il suo piccolo Otto Edoardo e mostra il suo pianto. E’ felice di avere avuto un secondo figlio ma si sente in colpa nei confronti della sua bambina, la primogenita. Ludovica Valli è l’influencer che mostra non solo il lato bello delle cose, la felicità, ma anche la realtà, anche il dolore, i dispiaceri, il sentirsi non adatta. E’ diventata mamma per la seconda volta meno di dieci giorni fa, il 9 febbraio, a circa due anni dalla nascita della sua Anastasia. Una gravidanza che ha vissuto rendendo parteci i follower ma dal parto a oggi queste non solo le prime lacrime di Ludovica Valli. Ha promesso che presto racconterà tutto, il perché dei suoi pianti, delle sue paure, anticipando che ci sono stati periodi e dolori non ancora rivelati e che adesso che il figlio è nato è pronta a tirare fuori. Di certo la sorella di Beatrice Valli sta vivendo in modo forte la sua emotività e l’immagine di lei che piange mentre allatta suo figlio lo conferma.

Che succede a Ludovica Valli, come sta?

“Poi mi dite, o meglio, mi insegnate come si fa a non avere i sensi di colpa verso la primogenita?”scrive Ludovica. Si mostra in lacrime mentre allatta il suo piccolino. Non finge che la seconda maternità sia la gioia assoluta, è piena di sensi di colpa perché toglie tempo alla sua bambina, perché adesso c’è Otto Edoardo che assorbe tutte le sue forze e che non la fa dormire di notte.

E’ un crollo emotivo che raramente le mamme mostrano ma che riguarda quasi tutte, un crollo che parla di stanchezza, di emozioni forti, di bisogno di aiuto. Niente di strano, è tutto così normale e la cosa migliore è sempre parlarne. L’intenzione di Ludovica Valli non è solo quella di aiutare se stessa ma anche di aiutare le altre mamme che potrebbero sentirsi davvero inadeguate vedendo influencer così perfette anche con un bebè tra le braccia.

C’è però chi non crede a Ludovica Valli, alle sue buone intenzioni e nemmeno alle sue lacrime. C’è chi pensa che faccia semplicemente il suo lavoro di influencer, di tutto per essere seguita e per ricevere maggiori proposte di lavoro.