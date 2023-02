Stefania Orlando ha un nuovo compagno dopo il dolore per la fine del matrimonio?

Stefania Orlando ha sofferto non poco per la separazione dal marito. Ha un nuovo compagno?

Per Stefania Orlando è stato durissimo superare la separazione dal marito. Dopo la fine del matrimonio con Simone Gianlorenzi ha un nuovo compagno. E’ Stefania Orlando a rispondere al pettegolezzo che la riguarda. Dopo avere confessato quanto abbia vissuto come un fallimento la fine della storia d’amore tra lei e il chitarrista con cui pensava sarebbe invecchiata adesso risponde con sincerità anche a chi parla di un nuovo fidanzato. Stefania Orlando rompe il silenzio, si sta concentrando molto su se stessa, sul suo lavoro e si prepara a progetti da realizzare a breve termine e agli altri. Ha già anticipato molto e infatti la vedremo sia a Tale Quale Show Speciale Sanremo che in primavera in un nuovo show, in programma che andrà in onda su Real Time.

Stefania Orlando ha un nuovo fidanzato dopo la fine del matrimonio?

E’ il secondo matrimonio che va a rotoli, lo sento come un fallimento. Alla rivista Nuovo ha confidato: “Attraverso un momento delicato della mia vita in cui ho bisogno di pensare solo a me stessa, di coccolarmi e di fare cose in grado di farmi sorridere e stare bene”.

Per poi aggiungere: “Ma non scherziamo! Mi fa piacere che si parli di me in questo senso ma per il momento ho tanto amore da dare che riverso su famiglia e amici”. Quindi per Stefania Orlando l’amore può attendere: “Certo la vita può essere imprevedibile ma al momento non sono predisposta ad un nuovo amore…Non dirò ‘no’ a priori ad una nuova storia ma al momento non è al centro dei miei pensieri.”

Del nuovo programma su Real Time non ha svelato i dettagli, ne sapremo di più tra qualche settimana.

La versione di Tale e Quale che inizierà sabato sarà dedicata ai capolavori di Sanremo di tutti i tempi e lei non vede l’ora, la precedente esperienza le ha dato molto, ha fatto venire fuori parte del suo talento ancora nascosto, ha ricevuto così tanti complimenti da renderla orgogliosa e sempre più innamorata del suo lavoro, solo del suo lavoro, per il momento.