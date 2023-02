Federico Fashion Style per il compleanno della figlia ha organizzato una festa incredibile

Federico Fashion Style ha davvero esagerato con la festa di compleanno della figlia

Una festa di compleanno incredibile per la figlia di Federico Fashion Style. Per la sua bambina Federico Lauri non ha badato a spese, ha organizzato un party a tema Lilo e Stitch, un vero sogno realizzato per la piccola che ha solo 6 anni. Un sogno realizzato anche per Federico Fashion Style che ha invitato davvero tutti alla festa di compleanno della sua dolce Sophie. Tra i vip spiccava Valeria Marini, legatissima all’hair stylist, è la madrina della piccola festeggiata, sempre presente nella vita di Federico. Anche la bambina è molto affezionata a lei. Emozionatissimo il famoso papà che nelle storie di Instagram ha mostrato e continua a mostrare la serata che ha regalato a sua figlia, la sua festa speciale. Per l’occasione Federico Fashion Style non ha fatto mancare un suo outfit speciale dedicato alla sua bambina. Sul completo scuro tanti orsetti cuciti con cura, tutta la dolcezza di un papà da sempre innamorato di sua figlia ma che oggi sente il peso della separazione e delle sue scelte.

Federico Fashion Style, la festa di compleanno di Sophie

“Sono già passati i 6 anni più belli della mia vita insieme a te! Tu che mi hai reso felice, che mi hai insegnato ad amare, a sorridere…. Sei la mia ragione di vita piccola mia! In questo giorno del tuo compleanno papà ti augura di essere sempre felice e di sorridere sempre” sono i suoi auguri alla bambina nata con la fecondazione assistita dal legame con Letizia Porcu. Sembravano una famiglia felice, poi si è scoperto altro.

“Un grazie speciale va a tutti voi che come sempre ci siete , e ci siete sempre stati ! Grazie a tutti i presenti alla festa della mia piccola Sophie Maelle che ieri ha compiuto 6 anni! Grazie a tutti gli amici , parenti e a tutti voi che virtualmente c’eravate con messaggi e tanto affetto anche da lontano! Un grazie speciale va’ anche a chi ha collaborato” e c’erano davvero tutti alla sua festa, tutti tranne la sua mamma.

Letizia Porcu ha ovviamente organizzato un’altra festa di compleanno per la figlia, un party molto diverso, come adorano in questo periodo le bambine in stile Mercoledì Addams. Anche in questa scelta i due ex sono stati molto diversi.