Aurora Ramazzotti: ultimo mese di gravidanza a riposo ma lo vive come un fallimento

Aurora Ramazzotti deve fermarsi per l'ultimo mese di gravidanza ma per lei è un fallimento

Manca poco più di un mese al parto per Aurora Ramazzotti e queste ultime settimane di gravidanza saranno a riposo ma non è felice di questa scelta forzata. Aurora si ferma, è già da un po’ che confida sui social che è stanca e appesantita, deve smettere di allenarsi, sta ascoltando il suo corpo e sa che questa è la scelta giusta ma la sente come un fallimento. Già i primi mesi di gravidanza si era fermata, spaventata, poi dopo i tre mesi ha ripreso ad allenarsi, nel modo giusto e le ha fatto bene, è stata bene. Lo sport l’ha aiutata molto sia prima della gravidanza che durante, per lei è diventata una vera necessità. Anche Michelle Hunziker si allena da sempre, lei davvero non ha mai smesso e ricordiamo che per l’ultima gravidanza ha ricevuto complimenti e critiche perché era il periodo in cui conduceva Striscia la notizia, si assentò pochi giorni per il parto, pochissimi, pronta a tornare in tv e alla vita di sempre. Non tutte le donne sono uguali e forse è anche per questo che Aurora Ramazzotti vive questo stop come un fallimento.

Aurora Ramazzotti quasi al nono mese di gravidanza

“Mi fa sentire me stessa solo quando lo pratico e quando a inizio gravidanza ho dovuto smettere mi sentivo quasi alienata da me stessa, poi però ho ripreso ad allenarmi ma adesso è arrivato il momento per me di fermarmi”.

Aurora prova a spiegare ma sa già che non tutti la capiranno: “Forse solo chi fa sport conosce la sensazione. Nonostante io sappia che è la cosa giusta è inevitabile che la vivo un po’ come un fallimento verso me stessa. La promessa che mi ero fatta di allenarmi fino alla fine. Ma io mi fermo qui, passero il mio tempo tranquilla, sul divano, magari a fare qualche passeggiatina”.

Invece, molte mamme apprezzeranno la sua voglia di condividere sui social la sua esperienza, parlare delle difficoltà della gravidanza. Non è di certo l’unica che sente la necessità di doversi fermare e mettersi a riposo a poche settimane dalla nascita di suo figlio, non è certo l’unica a vivere questo momento un po’ come un fallimento. Ma non è così, non è certo un fallimento, è sapere ascoltare il proprio corpo, è prepararsi al meglio, è amarsi.