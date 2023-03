Come sta Alessia Mancini dopo l'operazione? Flavio Montrucchio non l'ha lasciata sola un attimo

Alessia Mancini nei giorni scorsi ha mostrato la sua vacanza sulla neve rovinata, un infortunio sugli sci e poi l’operazione. E’ sempre sui social che Alessia Mancini ha raccontato come sta dopo l’intervento. Operazione al ginocchio per la showgirl che fa sorridere tutti mostrando uno scatto dal letto e confidando cosa ha fatto per lei Flavio Montrucchio. Una croce nera ben evidente sul ginocchio da operare, in questo modo non poteva esserci alcuna confusione in sala operatoria, perché anche questo può capitare. Lei ride, non sono certo questi i grossi problemi della vita ma questa operazione al ginocchio l’avrebbe evitata volentieri. Ringrazia tutti Alessia Mancini, d’obbligo il grazie a chi si è occupato di lei in sala operatoria ma è a suo marito che riserva dolci parole, sempre importanti.

Alessia Mancini operata al ginocchio

“Su quale fosse il ginocchio da operare nessun dubbio! Grazie di cuore al Professor Fernando Marcucci e a tutto lo staff davvero speciale che mi ha fatto sentire a casa” scrive la Mancini che poi non può che essere come sempre felice per la famiglia meravigliosa che le sta sempre accanto.

“Grazie a mio marito, che mi è sempre accanto come se fosse il primo giorno (e che mi scarrozza qua e là da ormai due settimane). Grazie alla mia mamma, che da oggi mi ha presa in custodia e mi sta coccolando come quando ero bambina”.

C’è poi il grazie ai follower che non la lasciano mai sola, che la seguono sia nelle sue dolci serate che in cucina nelle sue preparazioni golose per la famiglia. “E grazie a tutti voi per i tanti messaggi di incoraggiamento ricevuti”.

Un infortunio mentre sciava con suo marito ma entrambi non hanno mai perso il sorriso. Sui social hanno continuato a scherzare; Flavio ha regalato a sua moglie delle bellissime stampelle rosse, pronto come sempre a sostenerla. E’ stato un San Valentino di certo diverso dai soliti ma sempre pieno d’amore. “I regali inaspettati sono sempre i più graditi… Grazie per le stampelle amore mio“ l’ironia dell’ex letterina.

Nel 2021 si era sottoposta ad un altro intervento, molto diverso: “Era un tumore benigno, ma era diventato molto grosso e mi faceva stare male – aveva spiegato sui social – mi dava un sacco di problemi, quindi l’ho dovuto togliere. Ho dovuto fare un taglio tipo come il cesareo, quindi ora devo stare un po’ a riposo”.