Giulia Salemi da giorni non sta bene: “Non ce la faccio”

Come sta Giulia Salemi? Lei confessa che sta male, che non ce la fa più

Come sta Giulia Salemi? Sui social ha confessato che sta male, che da giorni non ce la fa più spiegando cosa sta accadendo. Consapevole che la sua spiegazione attirerà anche le solite critiche, i commenti negativi, Giulia Salemi spiega perché sta così male. E’ stanca, non è al massimo della forma a causa dei troppi impegni. Sta lavorando tanto, è ovvio questo la riempie di gioia ma allo stesso tempo sa che sta chiedendo troppo a se stessa, al suo fisico. Tutti la vedono solo seduta al GF Vip in attesa che Alfonso Signorini le faccia leggere qualcosa sui social o che le faccia una domanda, ma Giulia Salemi si occupa anche di altro. “La fidanzata di Pierpaolo Pretelli si divide tra il Grande Fratello Vip, la conduzione radiofonica, le sponsorizzazioni sui social ed eventi in giro per l’Italia. Inoltre per lavoro, la Salemi, è costretta a prendere più treni alla settimana tanto da fare qualche tempo fa un appello scherzoso a Trenitalia chiedendo alla compagnia ferroviaria una carrozza riservata solo a lei” ovvio una richiesta scherzosa ma la stanchezza c’è e la fa stare male.

Giulia Salemi soffre di emicrania

“È tornata la mia emicrania da due giorni…”, ha confidato Giulia ai suoi followers, postando uno scatto in cui si mostra con occhiali da sole scuri e il volto piuttosto sofferente. Stasera sarà di certo bellissima e sorridente al suo posto al Grande Fratello Vip ma ha voluto confidare un po’ della sua vita privata fatta anche di questo. Un po’ come quando ha voluto rendere partecipi tutti che tra lei e Pretelli c’era qualche problema, anche se in quel caso ci ha messo lo zampino anche Alfonso Signorini.

Sembra che la crisi con Pierpaolo Pretelli, che al momento è rientrata, ci sia stata proprio a

causa dei troppi impegni della Salemi. Dicono che adesso sono riusciti a trovare un punto d’incontro ma è questo il momento d’oro per Giulia, un momento che ha desiderato tanto.

Tantissimi gli impegni e la voglia di dimostrare che non è solo bella, che non le piace solo la moda ma che ha tanto da dire.