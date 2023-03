Paola Turani è incinta? Lei si arrabbia con chi commenta la sua pancia

Paola Turani è incinta? Notano il pancino sospetto e all'ennesimo commento lei si arrabbia

Paola Turani è incinta? Il gossip non è poi così dolce se tutto diventa così insopportabile. La storia si ripete ancora una volta e non finirà mai perché ci sarà sempre qualche donna pronta a vedere la pancia. Paola Turani ha provato più volte a sensibilizzare sull’argomento ma non le dà solo fastidio che le dicano di continuo che è incinta ma che si parli sempre di pancia, che vedano sempre la pancia in ogni post. La modella e influencer esplode, spiega tutto ciò che pensa, come sempre. Non solo non c’è la sensibilità necessaria e sono in tante che parlano di gravidanza e che continuano a chiedere se aspetta il secondo figlio male dicono di tutto e il contrario di tutto. Oggi che magari è magra quasi anoressica e domani che la pancia, che è in dolce attesa. Paola Turani non sopporta più tutto questo perché sembra sia ormai normale dire tutto senza riflettere.

Paola Turani: “Vedete la pancia in ogni foto”

“Comunque se vedete la pancia in ogni post che pubblico dovete fare pace con il cervello. E di fretta pure. Non è possibile questa “pancia da gravidanza”. Davvero questi commenti stanno diventando insopportabili” ha scritto la Turani mentre è in vacanza con il figlio e il marito.

“Ma non è per l’insinuazione che io sia incinta. No. Per il fatto che si parla tanto di corpi normali, di accettazione, poi alcune donne sono le prime che vedono la PANCIA in un corpo normale, sano, allenato. Io davvero non ho più parole – continua Paola Turani – Poi però sono capaci di scrivermi nel post successivo che sono troppo magra, anoressica e via dicendo. Basterebbe il buon senso e l’educazione”.

Non si preoccupa per se stessa ma per le ragazze fragili: “Che poi io mi sento bene così e me ne frego, ma se beccate una ragazza un po’ più debole potrebbe prendere seriamente le vostre parole e farsi paranoie/complessi innescando un circolo vizioso. Pensateci. Non siete carine, non siete simpatiche e innocenti quando scrivete certe cose. Per niente”. Magari sarà riuscita a convincere almeno qualcuna a smettere di commentare senza senso. E’ sempre più complicato sui social, tutti si sentono in diritto di dire tutto, ma magari sono persone che mancano di sensibilità anche nella vita reale.