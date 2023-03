Michelle Hunziker sta allestendo anche casa sua per il figlio di Aurora: “Non si tiene”

Aurora Ramazzotti su Vanity Fair racconta cosa sta facendo sua madre, Michelle Hunziker, a casa sua per il nipotino

Aurora Ramazzotti bellissima sulla copertina di Vanity Fair questa settimana racconta non solo della gravidanza, del figlio in arrivo, ma anche della madre. Michelle Hunziker è così felice di diventare nonna che sta allestendo anche casa sua per l’arrivo del nipote. Aurora Ramazzotti ovviamente conferma che i nonni sono felicissimi, che all’inizio lo erano anche più di lei ma se Eros Ramazzotti è tenero e la emoziona, Michelle Hunziker è come se il figlio dovesse averlo lei. Aurora racconta tutto della sua dolce attesa e se di recente ha pubblicato qualche angolo della cameretta pronta per suo figlio, su Vanity Fair svela gli acquisti della madre.

Michelle Hunziker ha comprato tutto per il nipotino

“Mio padre è contento, mi chiede, è tenerissimo, mi emoziona. Mia madre è tutta un’altra storia: non si tiene, è come se avesse un figlio lei” e di certo non le dispiace, Aurora Ramazzotti è del tutto consapevole della fortuna che ha ad avere la Hunziker come mamma, come nonna del suo bambino.

Ed ecco che cosa ha comprato la showgirl e conduttrice: Michelle Hunziker ha allestito la cameretta del nipotino anche a casa sua. Di certo mancano ancora un po’ di cose ma quanti nonni a casa loro hanno tutta la stanza completa per il nipotino?

“Ha già la culla, il fasciatoio, il baby monitor, sta allestendo una stanza a casa sua. Io non avevo ancora comprato nulla, poi siamo andate a cercare delle tutine e lei ha preso quello che compravo io” tutto quello che ha acquistato Aury sua madre l’ha comprato come doppione, tutto. “Così non mi devo portare tutto dietro come succedeva a lei, dice. Abbiamo tutto doppio: pannolini, aspiratori nasali, shampoo, forbicine… Ieri la guardavo, e la vedevo così contenta, mi commuovevo: cavolo, sono molto fortunata ad averla”. E sono parole che emozionano tutte quelle di Aurora per la sua mamma.

Michelle ha sempre detto che il suo sogno era di diventare nonna presto, non mentiva. In più avrà anche il maschietto che tanto desiderava coccolare.

Aurora Ramazzotti invece pensava fosse femmina: “D’istinto volevo la femmina, non perché avessi una preferenza, ma perché ho paura a crescere un maschio. A una bambina potrei insegnare come difendersi da quello che ho affrontato io”. Per il momento non pensa invece al matrimonio con Goffredo Cerza. Ammette che non ha avuto grandi esempi nella sua famiglia per matrimoni duraturi, ma i genitori do Goffredo stanno insieme da 37 anni, magari un giorno anche loro diranno sì.