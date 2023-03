Maria de Filippi riparte dallo sport coccolata da Rudy Zerbi e suo fratello Giuseppe

Maria de Filippi riparte dallo sport e al suo fianco ci sono Rudy Zerbi e suo fratello Giuseppe

Sono i fotografi della rivista Chi a raccontare attimi di vita quotidiana di Maria de Filippi, nel suo ritorno alla normalità. Nel numero della rivista in uscita questa settimana, vediamo la conduttrice che si prepara per un’altra sfida del sabato sera, con il serale di Amici, mentre fa sport. Una partita a tennis, sport che ama tantissimo. E per l’occasione, come mostrano le foto dei paparazzi, ad accompagnare Maria ci sono suo fratello Giuseppe e Rudy Zerbi, che le stanno vicino in questo momento di ripartenza. Le immagini mostrano la conduttrice mentre si prepara per una partita a tennis, e poi nel post partita, in un circolo di tennis, nel quartiere Prati di Roma. Insieme a lei appunto, ci sono suo fratello Giuseppe e anche Rudy Zerbi, braccio destro della conduttrice e anche suo compagno di tennis a quanto pare. Una grande passione quella di Maria per il tennis, che forse in questo momento complicato la sta anche aiutando come valvola di sfogo.

Maria de Filippi e il ritorno alla “normalità”

Foto, quelle della rivista Chi, che mostrano la voglia di ritornare alla normalità anche se chiaramente, nulla sarà mai come prima. Puoi passare tanto tempo fuori casa, puoi concentrarti sul lavoro, puoi sfogarti con lo sport ma la sera, rientrando in quello che è stato il porto sicuro per anni, noterai per forza una assenza e riscoprirai quel vuoto nel cuore. Nessuna dichiarazione da parte di Maria de Filippi in questi giorni, dopo la morte di Maurizio Costanzo, solo dei messaggi di ringraziamento al suo pubblico, prima della partenza dei suoi programmi in tv. Grazie a tutte le persone che hanno dimostrato affetto sincero. Poi si continua, si va avanti. “Inizierei a lavorare perchè così mi hanno insegnato” questo il solo riferimento al grande amore per Maurizio Costanzo. Poi la scelta di tenere dentro di se il resto, come è giusto che sia.