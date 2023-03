Mara Venier: “Solo chi è nonna può capire”

Mara Venier sa che solo le nonne e i nonni la possono capire

Mara Venier si è appena svegliata, pigiama e vestaglia e scatta un tenero selfie con il suo nipote. Claudio ha dormito a casa sua. Da un po’ lo chiama Claudio, il piccolo sta crescendo e Iaio e Claudietto nonna Mara Venier ha già dovuto metterli via. E’ il figlio di suo figlio Paolo, la gioia più grande della sua vita, anche se la Venier ha anche un altro nipote, ma è più grande, Giulio è maggiorenne, è il figlio di Elisabetta. Un’altra età per suo nipote più grande che adora ugualmente, un’altra età la sua nella sua seconda volta da nonna. Claudio è il nipote che si sta godendo di più, è il nipote che l’ha aiutata ad uscire fuori da un brutto periodo ed anche a riunire la sua famiglia. Ieri sera ha dormito con lei, nel lettone e al risveglio le parole di Mara Venier sono le stesse di tutte le nonne.

Mara Venier il suo risveglio più felice

“Il mio risveglio più bello… Quando Claudio dorme con me il risveglio è felicità totale… solo chi è nonna o nonno può capire…..love a tutti……” ha commentato la conduttrice pubblicando il selfie con il suo nipotino.

Ieri sera era a Benedetta Primavera, ospite di Loretta Goggi, sempre pronta a tenere incollato alla tv il suo pubblico, anche se non è bastato alla Goggi per vincere. Domani sarà al suo posto come sempre pronta per la puntata di Domenica In. Oggi si divide tra le prove e il suo nipotino, ma anche ieri il piccolo Claudio era con lei. Insieme hanno comprato qualche gioco e i libri, quelli più interessanti in questo periodo per il bambino: draghi e dinosauri.

La Venier osserva suo nipote incantata, capace di meravigliarsi attraverso i suoi occhi; di ridere per ogni sua parola, di gioire per ogni suo gesto di affetto o voglia di giocare con lei.

“Io me lo ricordo bene quando mi svegliavo con mia nonna da bambina. Lei sapeva sempre di caffè al mattino con un profumo misto a quello della crema che metteva in viso. Cosa darei per sentirlo ancora quel profumo Mara mia” è il commento di un follower che piace alla conduttrice.