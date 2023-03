Flavia Vento rivela che è intelligente, che ha preso tutti in giro per anni

Flavia Vento tra le pagine di Gente spiega che è molto intelligente, che ha sempre preso tutti in giro

Flavio Vento ha fatto una rivelazione alla rivista Gente, ha confessato che lei non è come appare, che sono 20 anni che prende tutti in giro, che è molto più intelligente di come ha voluto invece mostrare. Un personaggio che ha quindi creato ed è stata bravissima a portarlo avanti per anni, sempre. “Ma io ci faccio e basta! Su, dai, sono vent’anni che vi prendo tutti per il c…!”. Così sorprende tutti e prosegue con le sue spiegazioni, ma non si ferma, perché racconta ancora una volta degli Ufo, li ha visti e ha molto da dire, ha studiato, si è informata. Spazio anche al gossip? Per niente, Flavia Vento non intende parlare di Francesco Totti, non ora, non è il momento, prima o poi però promette che lo farà. Ha poi sempre il suo sogno nel cassetto e di quello parla.

Flavia Vento: “Sono molto intelligente”

“Sono molto più intelligente di quanto poteste, potreste, pot… No, aspetta. Come si dice? Ecco, giusto. Possiate immaginare!” ma è il giornalista che la intervista ad aiutarla.

“Lavoro e gioco con la mia fantasia. Ho creato un universo parallelo fatto anche di parole e frasi che piacciono. Combatto con il sorriso questo mondo fatto di cronaca nera”. Per fortuna che c’è anche Flavia Vento che ci fa sorridere.

Ma lei gli Ufo li ha visti davvero “Ma guardi che io gli Ufo li ho visti davvero, e poi mi sono anche documentata. Il nostro Dna viaggia a una frequenza di hertz che viene influenzata dai suoni. Poi ci sarebbe il discorso dei pleiadiani, che sono di nascosto su questa Terra per proteggerci, e i rettiliani, che sarebbero i governanti, quelli che lavorano per il male. Non credo che altre forme di vita extraterrestre vogliano distruggerci. Se pensiamo però che fra 30 anni saremo troppi su questa Terra, un po’ di timore che qualcuno voglia sfoltire viene”. Adesso ne sappiamo di più anche noi.

Su Totti dice: “Non parlo di Totti. Dico al massimo che un giorno qualcuno mi dovrà delle scuse. Per il resto mi appello alla Convenzione di Ginevra”.

Argomento reality? Grande esperienza anche in questo: “Fattoria e Isola li ho lasciati perché subivo vero e proprio bullismo da parte degli altri concorrenti cafoni. Bugie, attacchi continui, esasperanti”. Quindi, non la vedremo più in quei posti? E intanto sogna Tom Cruise.