Cristina Marino alle mamme: “Imparate ad ascoltarvi, ve lo dico col cuore”

Cristina Marino continua a ricevere critiche e lei risponde con i consigli alle mamme, con quello più importante per tutte

Cristina Marino dopo il secondo parto è tornata ad allenarsi, non vedeva l’ora ma per lei non mancano le critiche, che proseguono. Cristina Marino si rende conto che forse non è stata molto chiara con le sue spiegazioni e mentre continua ad allenarsi rivolge qualche prezioso consiglio alle mamme. “Sull’argomento allenamento l’altro giorno forse non sono stata abbastanza chiara e allora partiamo dal presupposto che la gravidanza non è una malattia e che bisogna parlare con criterio e non fare terrorismo psicologico. Ci si può allenare dal terzo mese di gravidanza, salvo ovviamente controindicazioni o pareri del nostro medico, lo si può continuare a fare fino a fine gestazione, sempre salvo parere del medico”. La moglie di Luca Argentero parla alle mamme, suggerisce di informarsi per stare bene, per allenarsi ma non solo, perché è importante essere mamme consapevoli. Ci sarà sempre qualcuno che dirà la sua, che darà consigli convinta che siano i migliori al mondo. “Se voi state bene ci si può allenare dal mese tre al parto così come ci si può riprendere ad allenare dopo 40 giorni senza appunto utilizzare in maniera diretta i muscoli addominali”.

Cristina Marino, il consiglio più importante alle mamme

“Il mio consiglio più importante è imparate ad ascoltarvi come mamme perché ci sarà sempre chi dirà la sua ‘ma tu usi questo ma dagli il latte così, allatta a quest’ora non aspettare tre ore’ chiunque dirà la sua, dalle mamme alle amiche, le nonne ma voi imparate ad ascoltarvi come esseri umani, come mamme e poi imparate anche ad ascoltare il vostro corpo perché voi, e questo ve lo dico con il cuore, sapete cos’è la cosa giusta ma lo sapete davvero. Quindi nel momento in cui vi sentite bene, nel momento in cui avete fatto la visita dei 40 giorni post parto vi consiglio con tutto il cuore di prendervi cura di voi stesse per mezz’oretta, che questo è il tempo che serve e ce l’avete”.

Cristina Marino si rivolge adesso a chi la critica, loro ce l’hanno di certo il tempo: “Evitate di utilizzare il tempo per le cose che non vi fanno stare bene. Mi dispiace leggo persone accanite e dico ‘ma perché dedichi il tuo tempo a me se quello che faccio non ti piace ,se io non ti piaccio o se la sensazione che provi non è piacevole. Fai altro’. Quindi dedicate il vostro tempo a cose che vi fanno stare bene a maggior ragione in un momento delicato come quello post parto sfruttate ogni momento in cui i vostri bimbi dormono”.

“Ognuna di noi trova il benessere in cose diverse, c’è chi lo trova dipingendo, c’è chi lo trova allenandosi ma quello che dico lo dico davvero: l’allenamento genera un benessere non solo fisico ma soprattutto mentale e io devo dirvi la verità mi sento rinata. Ho aspettato con tanta ansia questo momento ma non ansia da prestazione fisica, non ansia da risultato estetico non mi allenavo da più di un mese e riprendere per me che è una passione, è una cosa che mi dà benefici enormi”.