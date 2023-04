Beatrice Valli, il parto è vicinissimo ma questa è la gravidanza peggiore

Beatrice Valli è pronta al quarto parto ma una domanda la sconvolge

Viso gonfio e anche le gambe gonfie, Beatrice Valli racconta gli ultimi giorni prima del parto. Ogni momento potrebbe essere quello giusto, ha fatto tre parti naturali, parti sempre bellissimi, la gravidanza questa volta è la peggiore. Quarto figlio in arrivo per Beatrice Valli che racconta che le prime tre gravidanze ha lavorato tanto fino alla fine ma questa volta ha avuto vari problemi e il suo corpo l’ha fatta rallentare. Limiti che non le piacciono ma questo momento finale lo sta vivendo come una crescita, non solo un momento di relax. Beatrice Valli sta cercando di ascoltarsi e ascoltare non solo la sua bimba ma anche i tre figli che hanno sempre bisogno di lei. “Siamo arrivati al termine ma all’inizio si pensava ci potesse essere un parto prematuro”.

Beatrice Valli pronta al parto

“La gravidanza peggiore in assoluto e non me la sono vissuta dall’inizio come volevo viverla anche se l’abbiamo tanto desiderata e ci sono state all’inizio queste complicanze, la labirintite che mi ha messo completamente al tappeto per cui già quando ero di due mesi appena tornata da Ibiza al sei di settembre mi ricordo come se fosse ieri mi ha colpito questa labirintite molto importante” poi gli altri problemi, anche con la placenta.

“Sicuramente quello che dice anche il mio medico ginecologo è che avevo da pensare anche ad altri tre piccolini e questo lo metto in considerazione ma ogni gravidanza è diversa”.

Poi arriva la domanda che sconvolge Beatrice Valli, quella sulla chiusura delle tube. Se ha mai pensato di farle chiudere per evitare altri figli. “Ma davvero mi avete fatto questa domanda? Ma se uno non vuole avere figli si sa come non si devono avere figli. Ma poi alla mia età mi faccio chiudere i figli? Ma la delicatezza nel chiedere le cose… ma che domande sono. No, comunque non ci ho pensato e non mi interessa. Sicuramente non mi vado a chiudere le tube se non voglio avere più figli”.

Il nome della piccola non l’hanno ancora scelto: a Marco Fantini piace Blu, a Beatrice invece Matilde. Troveranno un compromesso? L’influencer è sicura che subito dopo il parto il marito non potrà contraddirla.