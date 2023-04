Pamela Prati, la verità sul collo sempre coperto

Cosa nasconde Pamela Prati, perché il suo collo è sempre coperto da grosse collane e foulard?

Questa volta è Pamela Prati a parlare del suo collo, a svelare perché è sempre coperto? Cosa nasconde Pamela Pratti sotto grosse collane e foulard? A molti il motivo è apparso subito semplice e la showgirl non ci sta, adesso racconta la sua verità e lo fa tra le pagine di Novella 2000. Un po’ di tempo fa è stata un’opinionista molto famosa a rivelare i motivi dei foulard della Prati. Secondo lei la showgirl coprirebbe spesso il collo a causa dei ritocchi al viso. In pratica il pettegolezzo racconta che Pamela appare molto più giovane della sua reale età, sia nel fisico che nel viso ma il collo tradirebbe la reale età della Prati, ecco perché ci tiene a coprirlo non solo con drappi ma anche con collier molto vistosi. Tutto falso, Pamela Prati svela se copre il collo per nascondere qualcosa.

Pamela Prati il collo sempre coperto

“Se copro il collo perché nascondo qualcosa? Qualcuno sospetta di sì ed è un’insinuazione aberrante. Penso semplicemente che sia chic portare foulard, collari e collane, perché valorizzano il collo, una parte del mio corpo di cui vado fiera – non è tutto – Non devo celare nulla, al contrario di tanta gente che farebbe meglio a nascondere la propria cattiveria. Non ho più 20 anni ma non sono una mummia. Fatevene una ragione”.

Che tutte vorrebbero avere il fisico di Pamela Prati non c’è dubbio, la Diva non vuole però sentire parlare di collo che svelerebbe la sua età. Da sempre e ancora oggi resta quella la parte più difficile da trattare ma la showgirl non ha dubbi, il suo collo non è perfettamente liscio ma non c’è nulla da nascondere, né ritocchi, né crollo eccessivo.

C’è anche una risposta su Marco Bellavia, un aggiornamento che sorprende: “Con Marco ci stiamo conoscendo. Abbiamo molte affinità e nutriamo un interesse reciproco tutto qui. Stiamo andando piano per adesso. Ho preso abbastanza batoste da non lasciarmi travolgere dalle emozioni fin quando non ne ho chiaro il valore”.