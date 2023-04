Sonia Bruganelli risponde alle critiche per il regalo fatto a Giulia Salemi

Un regalo troppo lussuoso? Sonia Bruganelli risponde alle critiche sul regalo fatto a Giulia Salemi

La sera dell’ultima puntata del GF Vip 7 Sonia Bruganelli ha consegnato un regalo a Giulia Salemi; era il regalo per il suo compleanno. In tanti hanno pensato che quel regalo fosse eccessivamente lussuoso, un altro modo della Bruganelli per ostentare la sua ricchezza. Un abito Louis Vuitton per il compleanno di una persona a cui è legata solo per motivi di lavoro. Anche Giulia Salemi è rimasta senza parole, non si aspettava di certo un dono del genere. La moglie di Paolo Bonolis non aveva nemmeno partecipato alla sua festa di compleanno a causa del nervo sciatico infiammato. Le scuse per non essere stata presente, poi la consegna del regalo con l’augurio di indossarlo in una prima televisiva speciale, magari Ciao Darwin. Tra le pagine di Super Guida Tv Sonia Bruganelli risponde alle critiche, come sempre nel suo stile

Sonia Bruganelli: “La ricchezza logora chi non ce l’ha”

E’ ricca, nessun mistero, non le va di nasconderlo e più volte ha spiegato che preferisce mostrare la parte bella della vita perché anche lei piange ma non lo mostrerà mai.

L’ormai ex opinionista del GF Vip chiarisce: “Semplicemente Giulia mi aveva invitata al suo compleanno ma io alla fine non sono potuta andare. Il giorno della puntata le ho portato il regalo che le avevo fatto…tutto molto semplice” ma questo lo sapevamo già

Perché la scelta di un regalo così costoso? La risposta della Bruganelli è perfetta: “Faccio i regali in base a quello che mi piacerebbe ricevere. Giulia mi ha anche portato le sue creme abbronzanti visto che sono in partenza. E’ stato un gesto carino. A fare la differenza poi non è il valore di un oggetto perché quel vestito potrebbero anche avermelo regalato, ma è il gesto che conta”.

Le critiche non le considera, soprattutto se riguardano sempre l’ostentare, il denaro, i brand di lusso. “Le persone che giudicano l’ostentazione sono quelle che la patiscono e che la considerano tale perché c’è un marchio e una firma. La ricchezza logora chi non ce l’ha” conclude. Intanto, è in vacanza.