Maddalena Corvaglia dice addio per sempre ad Elisabetta Canalis

Maddalena Corvaglia non dimentica il passato con Elisabetta Canalis ma volta pagina per sempre

Chi si aspettava che la separazione tra Elisabetta Canalis e Brian Perri avrebbe fatto rifiorire l’amicizia con Maddalena Corvaglia resterà deluso. La Canalis non ha mai detto nulla sul loro legame finito, è stata la Corvaglia a dire qualcosina e adesso a rispondere ad altre domande chiudendo per sempre ogni possibilità di incontro. L’amicizia può finire come l’amore e in questi casi non si torna indietro, soprattutto quando non c’è nulla da chiarire ma semplicemente tutto è finito. E’ Maddalena Corvaglia a parlarne alla rivista Oggi, a soddisfare la curiosità di chi non riesce a capire perché hanno litigato. In realtà le due ex veline di Striscia la notizia non hanno litigato. Forse non vogliono dirlo, forse continuano a proteggere i loro meravigliosi 20 anni insieme.

Maddalena Corvaglia: “Meglio voltare pagina”

“Le amicizie, come gli amori, a volte hanno semplicemente un inizio e una fine” Maddalena lo ribadisce e sulla lite non lascia dubbi. “Non abbiamo mai litigato, ma è inutile accanirsi nel voler prolungare un affetto – prosegue – Meglio voltare pagina e conservare il bello e il bene, e ce ne è stato tanto, che ci siamo regalate”. Non c’è più posto per la loro amicizia nelle loro vite, non interessa più a nessuna delle due, forse deluse entrambe.

Non ne hanno mai parlato ma il gossip ha sempre ipotizzato che la loro amicizia sia finita quando qualche anno fa hanno aperto insieme un centro fisioterapico. Avevano scelto Los Angeles come sede. Forse non è andata come avrebbero voluto, forse come capita spesso gli interessi economici rovinano anche le amicizie più salde.

Venti anni insieme, dal tg satirico fino a pochi anni fa. Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia restano per tutti le veline di Striscia che incantavano tutti davanti allo schermo.

Le separa ormai anche la distanza. La Canalis ha scelto di restare a vivere negli Stati Uniti, per il momento resta a Los Angeles. La Corvaglia ha invece lasciato Milano e si è trasferita con sua figlia Jamie a Palma di Maiorca alla ricerca di uno stile di vita diverso, più semplice e autentico, come ha confidato nell’intervista.