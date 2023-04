Alessia Marcuzzi in vacanza a Dubai, le chiedono la sua dieta

Che dieta segue Alessia Marcuzzi? In bikini a Dubai è ancora una volta in gran forma

Sui social Alessia Marcuzzi pubblica le foto della vacanza a Dubai, le foto in spiaggia in bikini, quelle con gli abiti che le stanno un incanto. Tra i commenti le chiedono qual è la sua dieta, quale programma segue per essere sempre così in forma. Tantissime le amiche le fanno i complimenti perché sembra che col passare degli anni Alessia Marcuzzi sia sempre più bella. Vacanza da single ma non da sola dopo l’addio a Paolo Calabresi Marconi. La conduttrice si diverte tantissimo, con lei ci sono le amiche e la figlia Mia, che ha 11 anni ed è nata dalla storia d’amore con Francesco Facchinetti. Non si ferma un attimo e ha voglia di fare tante cose, soprattutto di essere felice. Ins piaggia il suo bikini è un vero incanto e nelle sue serate mondane tra i grattacieli brilla.

Alessia Marcuzzi in bikini a Dubai, la sua dieta

Mamma di Tommaso Inzaghi che ha 21 anni, di Mia che ne ha 11, la Pinella sta per compiere 50 anni ma non li dimostra davvero. Il suo corpo sempre asciutto e tonico, bella anche senza un filo di trucco. Segue una dieta mediterranea, l’ha confidato più volte ricordando i consigli della nonna.

Tempo fa a Ok Salute ha rivelato come divide i suoi pasti durante la giornata, è il suo modo per essere sempre in forma. Almeno 5 pasti al giorno e a colazione sceglie tra fette biscottate e tè oppure pane e olio. Lo spuntino è un frutto con le mandorle, oppure bresaola e gallette di riso, magai anche un piccolo panino con la fesa di tacchino. A pranzo proteine e verdure. Poi a merenda quando fa caldo anche un gelato poco calorico. Di sera a cena la pasta, per lei la sera carboidrati con la verdura.

Ognuno dovrebbe seguire la propria dieta, no siamo tutti uguali e la Marcuzzi ha spiegato che soffre di gastrite e che quindi deve evitare alcuni alimenti ma che deve anche mangiare spesso, ogni tre ore, come i bambini. Beve poi almeno 2 litri di acqua al giorno, quella con basso residuo fisso.