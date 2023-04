Beatrice Valli non ha ancora partorito e si difende dai commenti assurdi

Beatrice Valli pensava che avrebbe partorito prima di Pasqua ma la quarta figlia non è ancora nata e lei non sta benissimo

Beatrice Valli era certa che la sua bambina, il quarto figlio, sarebbe nata prima di Pasqua, oggi non ha ancora partorito. In questi giorni si è allontanata dai social, ha spiegato che non è in gran forma e che ha bisogno di prendersi una pausa, non è del tutto assente ma non è più pronta a raccontare tutto, a mostrare tanto della sua vita, a rispondere alle tante domande dei follower che la seguono ogni giorno. Beatrice Valli sperava di partorire in anticipo, non sarebbe stata la prima volta, avrebbe evitato le ultime settimane di gravidanze, le più dure, soprattutto quando la gravidanza non è stata una passeggiata. L’influencer ha avuto più di un problema durante questi mesi di dolce attesa, soprattutto i primi, ma ecco arrivare le critiche e lei questa volta risponde.

L’influencer accusata di lamentarsi di continuo, paragonata a chi non può restare a scherzare e ridere sul divano ma nonostante il pancione deve lavorare, ha risposto. Tra le storie Instagram ha prima confermato che non ha ancora partorito e poi ha aggiunto che non ha niente di cui scusarsi per la sua assenza dai social. Sa che ci sono persone che la capiranno e altri no ma che questo è un momento in cui ha bisogno di riposare, di riflettere, di mettere in ordine un po’ tutto, per capire cosa sta accadendo. La Valli chiede rispetto, chiede di evitare certi commenti che trova assurdi.

Racconta che c’è anche chi le ha scritto di sapere che farà un parto programmato e che quindi sta solo fingendo di attendere un parto che sa già non arriverà presto né naturale. Beatrice Valli resta di stucco: “Non so come certe cose vi passino per la testa ma io sto cercando di godermi gli ultimi giorni anche se impegnativi. Non sarà un parto programmato a meno che non vado oltre la scadenza e vediamo se ci sono le condizioni per dover indurre un parto…”. Come ha già detto più volte solo con Alessandro ha partorito 10 giorni dopo e questa volta si aspettava un parto in anticipo. Ma anche sul parto in anticipo c’è chi le dice che è pericoloso. Come sempre sui social c’è chi sa sempre tutto.