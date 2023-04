Giusy Buscemi, la festa di compleanno è stile gipsy

Un party gipsy per il compleanno di Giusy Buscemi; mostra tutto Caterina Balivo

Giusy Buscemi ha organizzato una festa di compleanno speciale per i suoi 30 anni. Tema gipsy per il party dell’ex Miss Italia che poche ore prima della festa ha confidato di non sapere cosa indossare. Giusy Buscemi dichiara che lei è proprio così, questo rispecchia molto il suo modo di essere: per settimane ha pensato a tutto per avere la festa che desiderava ma non ha pensato al suo vestito. Anche Caterina Balivo nello stesso momento ma a casa sua era in difficoltà. Invitata alla festa della sua carissima amica anche la conduttrice non sapeva cosa indossare. Questo perché la festeggiata ha pensato ad un party gipsy. Alla fine tutto è riuscito alla perfezione, ognuno ha trovato l’outfit giusto ma soprattutto tutti si sono divertiti tantissimo.

La festa di compleanno di Giusy Buscemi

Caterina Balivo è appena tornata dalla sua meravigliosa vacanza ai Caraibi con il marito e i figli, giusto in tempo per partecipare alla divertente festa di compleanno di Giusy Buscemi. La conduttrice però è andata un po’ in crisi quando ha capito che nel suo armadio non aveva tantissime cose per restare in tema gipsy. Alla fine ha prevalso la semplicità e con poche cose tutti sono riusciti a trovare l’outfit giusto. Per la Balivo un vestito lungo e nero con accessori dorati, stile gipsy non perfetto ma tanta allegria. Al party Caterina Balivo non ha avuto dubbi, la festa di compleanno di Giusy Buscemi è di certo una delle più belle, e ha anticipato che ruberà l’idea. “Amica mia sei più bella dentro che fuori, incredibile ma vero” questi i suoi auguri all’ex reginetta di bellezza.

Anche Giusy Buscemi ha trovato alla fine l’abito perfetto e bellissima si è divertita tutta la serata in compagnia dei suoi amici. Tra canti e balli non sono mancati i selfie che gli invitati hanno poi pubblicato sui social.

Non poteva non mancare gli scatti della festeggiata con la famiglia, soprattutto con Jan Michelini. I due attori si sono conosciuti a una cena di beneficenza e poi si sono incontrati sul set di Don Matteo e mentre giravano Un passo dal cielo è scoccata la vera scintilla. Tra loro non un colpo di fulmine ma un amore che continua a crescere anno dopo anno.