Melissa Satta, la festa di compleanno di Maddox è a tutto calcio

Un festa di compleanno tema calcio per Maddox, il figlio di Melissa Satta e Boateng

Per i suoi 9 anni Maddox, il figlio di Melissa Satta e Boateng, ha festeggiato con un party tema calcio. Non poteva essere diversamente, è un bellissimo ometto, sta crescendo e la sua passione in questo momento è il calcio, così tanto amato nella sua famiglia. E’ Melissa Satta a mostrare le immagini, le foto del compleanno di suo figlio, la bellissima festa a tema calcio. Mamma Melissa ha giocato nelle squadre femminile e ancora oggi si diverte sul campo verde con le partitelle con gli amici. Boateng non ha bisogno di presentazioni. Così a 9 anni il loro bimbo ha avuto il suo piccolo stadio dove accogliere tutti i suoi amici. Ovviamente hanno giocato calcio e non sono mancati gli addobbi, i dolci, tutto per una festa perfetta.

Melissa Satta il compleanno del figlio nato dal matrimonio con Boateng

Oggi Melissa Satta vive una bellissima storia d’amore con Matteo Berrettini e anche se per lei non sono mancate le critiche più assurde a cui ha già risposto mettendo tutti a tacere, con la festa del suo bambino dimentica tutti i dispiaceri. E’ sempre stata molto discreta, non ha mai mostrato molto della sua vita privata, soprattutto dopo la fine del matrimonio con Kevin Prince Boateng, desidera quindi il massimo rispetto e ha ragione.

“Auguri amore della mia vita” è il suo dolce commento per il piccolo Maddox nel giorno del suo compleanno con una torta casalinga sulle prime candeline da soffiare. Poi è arrivato il party speciale con gli i piccoli amici e la Satta si è emozionata nel vedere che tutto era davvero perfetto per la gioia di suo figlio. Anche Maddox ha ovviamente già conosciuto Matteo Berrettini, li abbiamo visti insieme, madre e figlio con alcuni amici, fare il tifo per il tennista. “Ho uno strappo di secondo grado nel mio muscolo obliquo interno. Non vi ringrazierò mai abbastanza per il sostegno. Significa tanto ed è ciò che mi fa superare questi momenti difficili” è stato purtroppo l’annuncio dello sportivo ma che presto tornerà più forte di prima, anche grazie al sostegno della sua compagna.