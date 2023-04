Maddalena Corvaglia aggiunge un altro tassello alla lite con Elisabetta Canalis: “E’ troppo grave”

E' accaduto qualcosa di molto grave tra Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia

Maddalena Corvaglia ed Elisabetta Canalis sembravo sorelle, hanno attraversato di tutto insieme e non avevano mai litigato, poi è accaduto qualcosa. Per anni entrambe non hanno detto nulla, soprattutto la Canalis non ha mai voluto fare un commento sulla fine della loro grande amicizia. Ogni tanto la Corvaglia ha risposto ma parlando di fiducia che era venuta a mancare, dicendo che per il momento non era il caso di frequentarsi di nuovo. Adesso, al Corriere della Sera è l’ex velina bionda ad aggiungere un altro tassello, a dire qualcosa in più. Si comprende che non ci sarà mai il perdono e che secondo il suo punto di vista è Elisabetta Canalis ad avere sbagliato nei suoi confronti. Una delusione che sembra non aprire la strada ad un loro nuovo incontro. Maddalena Corvaglia è lapidaria anche se non dimentica il legame che per tanti anni c’è stato tra loro due.

Maddalena Corvaglia: “Troppo grave non contemplo il perdono”

E’ troppo grave quello che le avrebbe fatto la Canalis. E’ dal 2019 che non sono più amiche ma è dal 1999 che si conoscono, l’anno in cui si trovarono insieme sul bancone di Striscia la notizia. Sono le veline più famose di sempre, le più amate. Sono stati veline per tre anni e poi hanno proseguito sempre insieme, hanno vissuto vita privata e professionale sempre insieme, fino al desiderio quasi realizzato di mettersi in società. Forse è in quel momento che è scoppiato tutto.

“E’ stata una bellissima amicizia, che sia finita non toglie nulla. Con Elisabetta siamo state inseparabili e complici anche nei momenti più difficili. Durante quei tre anni insieme erano tutti convinti che prima o poi avremmo litigato, invece ci siamo sempre protette e sostenute” ma non perdona perché per lei è troppo grave quello che è accaduto.

“Non lo dirò mai, è stato troppo grave per me. Quando si perde la fiducia, l’amicizia si spezza. Non sono una stron*a, però tendo a non fare avvicinare troppo le persone proprio per la paura di vederle andare via”.

Sa che Ely sta attraversando un momento difficile della sua vita, evidentemente si riferisce al divorzio con Brian Perri. A lei dispiace molto ma non si sentiranno.