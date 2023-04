Uno scatto di Antonella Fiordelisi e Belen mette il gossip su De Martino a tacere ma non le critiche

Lo scatto chiacchieratissimo che infiamma i social: è una foto di Belen Rodriguez e Antonella Fiordelisi

Belen Rodriguez e Antonella Fiordelisi si sono incontrate ieri sera, 27 aprile, durante una cena e hanno condiviso un selfie insieme che ha fatto il giro del web. Il motivo è molto chiaro anche se qualcuno non lo sa…Vediamo di spiegarci meglio.. L’ex vippona, postando la foto con Belen, ha aggiunto un “guapita”, ovvero “bella”, dedicato alla Rodriguez. Questo incontro ha smentito ufficialmente il gossip su una presunta frequentazione passata tra la Fiordelisi e Stefano De Martino, il marito di Belen. Si era vociferato di un presunto flirt tra i due alcuni mesi fa, ma mai confermato dai diretti interessati. Il selfie condiviso dall’ex schermitrice sembra mettere a tacere ogni dubbio. Se fosse stato vero, difficilmente Belen si sarebbe mostrata insieme alla bella Fiordelisi in uno scatto sui social.

Non è ancora chiaro se si sia trattato di un incontro casuale o se sia in corso una collaborazione lavorativa. A quanto pare, la Fiordelisi e il suo fidanzato Edoardo Donnamaria, anche lui presente alla cena, avrebbero iniziato a seguire anche un caro amico di Belen, il che ha reso il “mistero” dietro questa nuova amicizia ancora più intricato. Va detto che se da un lato questa foto, sembra chiarire i dubbi sul gossip, dall’altro ha visto gli utenti dei social scatenarsi e non necessariamente con commenti positivi nei confronti della Fiordelisi ( basta entrate su Twitter per farsi un’idea).

Il selfie di Belen e Antonella Fiordelisi: ironia e non solo

Lo scatto ha fatto impazzire i social, finendo tra i primi posti delle tendenze di Twitter. Inoltre, molti utenti si sono scatenati con le ironie, ricordando i trascorsi che accomunano le due donne. Antonella è stata una delle protagoniste della settima edizione del Grande Fratello Vip, conclusasi poco meno di un mese fa. Durante i mesi trascorsi nella Casa più spiata d’Italia, ha molto legato con Antonino Spinalbese, ex di Belen, nonché padre di sua figlia Luna Marì. Inizialmente, la Fiordelisi aveva anche espresso un interesse in più per l’hairstylist, poi tramutatosi in una semplice amicizia.

Inoltre, alcuni anni fa, Antonella ebbe un flirt anche con un altro membro del “clan Rodriguez”, ovvero Ignazio Moser, fidanzato e futuro sposo di Cecilia Rodriguez. La storia con l’ex ciclista era stata anche tirata in ballo all’interno del Grande Fratello Vip. Durante una puntata del “GF Game Night”, infatti, Edoardo Donnamaria ed Edoardo Tavassi avevano chiesto all’ex vippona di fare il nome di uno suo ex ragazzo famoso. Al che, l’influencer aveva subito nominato proprio Moser…Insomma gli incroci non mancano eppure Milano è tanto grande…

Ma come detto, non sono mancati i commenti ironici. C’è anche chi ha scritto: “Che gentile Belen a farsi una foto con una sua fan” insinuando che non ci sia nessun legame tra le due e che lo scatto sia solo frutto di un gesto molto gentile della Rodriguez. E poi: “mamma quanto fastidio sto leggendo per la foto di antonella e belen! che poi è una semplice foto eh …potrebbero essersi incontrate al bagno del ristorante e stop“.