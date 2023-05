Eleonora Daniele mamma 40enne: “Non volevo figli”

Non nasconde i suoi timori ma anche le sue convinzioni che poi sono cambiate nel tempo: Eleonora Daniele non voleva figli

Oggi la vita di Eleonora Daniele è resa ogni giorno speciale della piccola Carlotta, nata durante la pandemia, in giorni non facili per la conduttrice. Ma se si guarda indietro, la Daniele non può fare a meno di ricordare che per una buona parte della sua vita, ha pensato che non avrebbe avuto dei figli. Oggi senza Carlotta la conduttrice di Rai 1 non saprebbe stare, e parla di come questo angioletto le ha cambiato la vita. Ripensando però al passato, non nasconde che pensava che non sarebbe stata mamma. Ne ha parlato anche nella sua ultima intervista al Corriere della sera. “L’ho avuta da grande, avevo 43 anni. Dei ginecologi mi avevano molto spaventata circa la possibilità di avere figli sopra i 40 anni, fino a quando ho incontrato la mia che mi disse che era pieno di donne della mia età che desideravano avere il primo figlio” ha spiegato la Daniele, che oggi stringe tra le braccia la sua amata Carlotta e si rende anche conto di come sia speciale e di come sia stata un dono per il suo nonno, nonostante l’uomo non ci sia più e non l’abbia potuta conoscere.

Le parole di Eleonora Daniele sulla sua vita da mamma

Nella sua intervista al Corriere della sera, la Daniele spiega che ha sempre pensato che non avrebbe avuto figli, forse perchè non si sentiva pronta: “Avevo avuto anche dei mezzi litigi con chi sembrava non credere alla possibilità che una donna non volesse per forza avere figli. La mia è poi arrivata in maniera naturale ma prima non solo non l’avrei voluta ma, a 20 anni o a 30 anni, non sarei nemmeno riuscita a gestirla”. E ancora: “Ho avuto delle compagne che già al liceo erano diventate mamme, ma io non ho mai provato questo desiderio. Se non una volta superati i quaranta. Ma per buona parte della mia vita non pensavo che avrei avuto figli. Carlotta è un piccolo regalo del cielo“.

Oggi la vita di Eleonora Daniele è pienissima dell’amore per la piccola Carlotta e per la sua famiglia speciale. Un dono appunto, del cielo, arrivato per cambiarle per sempre la vita, in meglio.