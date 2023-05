La festa di compleanno di Daniela Ferolla col compagno, gli amici e il desiderio da realizzare

Bellissima Daniela Ferolla alla festa del suo compleanno con il compagno

Daniela Ferolla ha festeggiato i 39 anni, un compleanno con tanti amici e con il compagno, Vincenzo Novari. Un party in oro per la conduttrice di Linea Verde Life, elegantissima nel suo abito, bellissima accanto al manager con cui fa coppia dal 2004. Per niente divisi dalla differenza d’età. Lui ha 64 anni, ben 25 anni in più di Daniela Ferolla. Novari è ceo della Fondazione Milano-Cortina per i Giochi invernali, laureato in Economia aziendale, è stato amministratore delegato di 3 Italia dal 2001 al 2016, fino alla fusione con Wind. Un amore che rende felici entrambi. Certo di strada la splendida ex Miss Italia, eletta nel 2001, ne ha fatta davvero tanta, ad un passo dai 40 anni e dal tradizionale primo vero bilancio di vita può dirsi del tutto soddisfatta.

La festa di compleanno di Daniela Ferolla

La Ferolla e Novari sono molto innamorati, insieme da 17 anni. Daniela in una recent intervista ha confidato: “E’ una bella storia lunga. Mi ha detto ti amo in maniera molto semplice e naturale, guardandomi negli occhi e dicendomi questa bellissima parola. Ce lo siamo detti a Milano. Eravamo in macchina, mi aveva accompagnato sotto casa”.

Il manager ha giù un figlio, è padre di Giulio, nato da una precedente storia d’amore. Anche la conduttrice ex reginetta di bellezza vorrebbe un figlio, ci pensa, ha confidato che le piacerebbe tanto diventare mamma, che non le importa di avere un maschio o una femmina, ovviamente l’importante è che sia sano. E’ un desiderio che per il momento non riesce a realizzare, ha spiegato i motivi, la mancanza di tempo.

“Prima o poi mi piacerebbe tanto. Fa niente se sia maschio o femmina, basta che sia sano. Vorrei fare una famiglia ma son sempre in viaggio, non ho tempo. Col mio compagno ci incontriamo a Milano, Roma, a volte anche un po’ in giro”. Magari spegnendo le candeline è proprio a questo che ha pensato.