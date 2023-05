Jasmine Carrisi, la sua famiglia allargata e il rapporto con Romina Power

Jasmine Carrisi parla di Romina Power e della sua famiglia allargata ma non troppo

E’ una famiglia allargata quella di Jasmine Carrisi, figlia di Al Bano e Loredana Lecciso, arrivata nella vita del cantante dopo i quattro figli avuti con Romina Power. E’ in un’intervista al Corriere della Sera che Jasmine Carrisi racconta della vita privata e dei di come immagina il futuro; del Natale che non è come nel libro della favole, dei fratelli che vivono lontani da lei e per la prima volta fa anche un commento su Romina Power. E’ abituata al gossip ma oggi può dirlo che i suoi genitori avrebbero fatto meglio ad evitarlo. Jasmine non ha vissuto benissimo il vedere Loredana Lecciso e Al Bano Carrisi sempre sui giornali, con le tante notizie spesso esagerate. Era piccola e ci ha fatto l’abitudine ma quando è cresciuta i commenti sono arrivati anche su di lei. Conferma anche i ritocchini che ha fatto, lascia il resto dove merita di stare.

Jasmine Carrisi e i ritocchi al viso

Ha 22 anni e ha più di 200mila follower su TikTok, più di 100mila su Instagram, sogna di fare la cantante come il papà ma del gossip e dei suoi genitori dice: “Non l’ho vissuta benissimo, mi pesava vedere i titoli di giornale, le copertine o le notizie in tv a volte esagerate. Mi faceva strano che tutti sapessero o presumessero di sapere quello che succedeva in casa. È sempre stato così fin da quando ero piccola, poi ci fai l’abitudine – aggiunge – Avrei preferito che non circolasse nulla. Mi ha sicuramente formato, mettiamola così, ma da figlia non è bello vedere certe cose”.

Tre figli Romina Power e Al Bano: Cristel, Yari e Romina jr. C’è anche suo fratello Al Bano jr. Una famiglia allargata numerosa: “Siamo tanti, ma non c’è la concezione di Natale da famiglia allargata, quelle cose tipo le vacanze tutte insieme. Con gli altri miei fratelli ci viviamo in momenti diversi, anche perché abitiamo in posti diversi, siamo tutti sparsi”. Quindi non ci sono le grandi feste, le grandi tavolate, rapporti che forse stanno iniziando solo adesso che lei è più grande.

Alla domanda su Romina Power, se la vede, la risposta è brevissima: “No, con lei non ho rapporti”. Forse la immaginiamo diversa la risposta e invece non c’è alcun contatto tra Romina Power e i figli più piccoli dell’ex cantante.

Jasmine si è dovuta abituare anche alle critiche, ha capito come affrontarle, evita di rispondere, pensa che è una battaglia persa. Spesso le hanno detto e le dicono che si è rifatta. “Una volta mi arrabbiavo e rispondevo a tono, soprattutto se venivano mosse accuse non vere, come quando dicevano che ero tutta rifatta. L’aspetto che mi ha sempre fatto effetto è che le critiche venissero da tanti adulti, persone che potrebbero essere mio padre o mia madre”. Risponde e conferma che ha fatto solo il filler alle labbra, niente altro.