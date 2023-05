Michelle Hunziker parla dell’aborto ma vorrebbe evitare

Michelle Hunziker parla dell'aborto ma è una domanda a cui non vorrebbe rispondere

Michelle Hunziker è così orgogliosa di essere diventata nonna del piccolo Cesare, così innamorata della vita e delle sue bambine, Sole e Celeste, di sua figlia Aurora Ramazzotti. Difficile immaginare che possa parlare di aborto ma nell’intervista rilasciata alla rivista F Michelle risponde anche alle domande più difficili, anche se non fino in fondo, almeno così sembra. Michelle Hunziker è nonna da poco più di un mese ma è da anni che chiedeva a sua figlia Aurora di darle un nipotino, di muoversi se voleva diventare una mamma giovane. Quando le viene chiesto quale sarebbe stata la sua reazione se sua figlia fosse rimasta incinta ma non avesse voluto il bambino, Michelle Hunziker risponde che ognuno deve prendersi le proprie responsabilità ma poi aggiunge anche altro, che avrebbe in ogni caso rispettato la volontà di sua figlia restandole sempre e comunque accanto. C’è però altro, a Michelle viene fatta un’altra domanda, se a lei in passato è accaduto.

Michelle Hunziker si chiude su una domanda

“In generale sono pro vita e penso che una persona debba prendersi le proprie responsabilità, ma ogni storia è diversa e va rispettata. Resterei in ogni caso vicina a mia figlia” si riferisce alla sua primogenita che l’ha resa una nonna giovanissima.

Poi la domanda più scomoda e Michelle Hunziker si chiude, risponde ma non fino in fondo: “Preferirei non parlarne, però posso dire che ci sono situazioni in cui una persona è impossibilitata a portare avanti la gravidanza. Quando c’è un abuso o una violenza, quando sei una bambina di 15 anni e non hai la possibilità di prenderti cura di un figlio. In tutti questi casi una donna deve poter essere libera di decidere del proprio corpo. Però servono regole per evitare gli eccessi dove non arriva la sensibilità di ognuno: l’aborto non può diventare un metodo contraccettivo”.