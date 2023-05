Un nuovo misterioso amore per Pamela Prati? La foto social, la show girl ci ricasca

Pamela Prati ha un nuovo fidanzato? Quella foto sui social e la frase sibillina con dedica d'amore fanno esplodere il gossip

Pamela Prati ha un nuovo misterioso fidanzato? La foto pubblicata nelle storie su instagram fa parlare. La show girl ci è ricascata, di nuovo con l’alone di mistero come era successo con Mark Caltagirone?

La settima edizione del Grande Fratello Vip è stata piena di sorprese e di colpi di scena, ma senza dubbio uno dei personaggi più discussi e amati ( ma anche criticati) dal pubblico è stata Pamela Prati. La showgirl sarda ha infatti saputo conquistare tutti i telespettatori grazie alla sua simpatia, al suo carisma e alla sua bellezza mozzafiato. E ha diviso, va detto, perchè non tutti hanno creduto alla versione dei fatti che ha raccontato nel reality di Canale 5, molti spettatori non hanno ceduto e hanno continuano a non fidarsi di lei. E’ un personaggio divisivo, e questa cosa, è ormai certa.

Durante la sua permanenza all’interno della casa più spiata d’Italia, Pamela ha avuto modo di fare nuove amicizie e di vivere un’avventura indimenticabile, ma soprattutto ha trovato l’amore. O meglio, pensava di averlo trovato. La ex protagonista del Bagaglino ha infatti iniziato a frequentare Marco Bellavia, un affascinante conduttore televisivo con cui sembrava avere un feeling speciale. Non era amore ma era un calesse però, come in molti avevano sospettato, Silvia Toffanin e Orietta Berti in primis, le due dallo studio di Verissimo avevano parecchio ironizzato su questa situazione…

La loro frequentazione è durata diverse settimane e molti fan hanno sperato in una loro relazione stabile e duratura. Purtroppo però le cose sono precipitate in modo inaspettato e il conduttore si è mostrato al fianco di un’altra donna, facendo intendere di aver chiuso con Pamela. In realtà c’era ben poco da chiudere visto che questa storia non era mai iniziata.

Pamela Prati rinasce dopo l’addio a Bellavia?

La showgirl sarda, in una recente intervista, è tornata sulla questione e ha svelato di aver accettato le scuse di Marco, ma di non voler dargli una seconda possibilità. “L’ha fatta grossa”, ha dichiarato, “quando una persona perde la mia fiducia non ce n’è più per nessuno”.

Ma sembra che Pamela abbia trovato nuovamente l’amore. In queste ore infatti, l’ex Vippona si è mostrata sui social con un misterioso uomo con cui sembra avere un rapporto molto intimo. In una foto che li ritrae mano nella mano, i due sembrano molto affiatati e felici insieme. Si vede ben poco, perchè si sa, il lupo perde il pelo ma non il vizio, visto che la Prati anche in questo caso, ha deciso di non mostrare il volto dell’uomo che era a cena con lei. Un nuovo Mark Caltagirone, ironizza qualcuno sui social per via del fatto che l’uomo non si sia mostrato in faccia.

Non è ancora chiaro chi sia l’uomo misterioso che ha rubato il cuore della bellissima showgirl, ma di certo i fan sono già in fibrillazione e non vedono l’ora di scoprire tutti i dettagli sulla loro relazione. Va detto, che potrebbe non esserci nulla. Ma il fatto che la Prati abbia postato la storia, con la canzone L’amore esiste di sottofondo, lascerebbe intendere che si, inizia una nuova fase della sua vita, perchè appunto, l’amore esiste.