La velenosa bordata di Silvia Toffanin a Pamela Prati non risparmia neppure Bellavia

Che bordata da Silvia Toffanin a Pamela Prati da Verissimo

In questi anni Silvia Toffanin ci ha regalato delle perle di rara bellezza. La conduttrice di Verissimo è sempre più vera nelle sue esternazioni ( ha studiato alla scuola di Ilary Blasi a quanto pare) e anche nella puntata di ieri del suo programma, durante l’intervista a Orietta Berti, ha lanciato una di quelle bordate che chiaramente, non poteva passare inosservata. La sua frecciata era indirizzata a Pamela Prati. Del resto la Toffanin ha vissuto in prima persona il Prati Gate e più che una sua idea, ha toccato con mano, quello che è stato. Ieri con Orietta Berti quindi, ha parlato anche di quello che sta succedendo al Grande Fratello VIP. L’opinionista, tornando sul racconto di Pamela Prati, ha spiegato che umanamente potrebbe anche essere vicina a Pamela ma che razionalmente, proprio non riesce a credere alle sue parole, per via di tutto quello che è successo. La conduttrice l’ha rassicurata, dicendole di non preoccuparsi: “Ma neanche io le credo, ma chi le crede ma chi ci crede” ha scherzato la Toffanin rispondendo a Orietta Berti.

Per non farsi mancare nulla, e restare proprio sulla stessa linea di Alfonso Signorini diciamo ( il polo opposto proprio) la Toffanin ha chiesto quindi anche un’altra cosa alla Berti. “Ma secondo te è più finta la storia con Mark Caltagirone o quella con Marco Bellavia? Perchè più o meno” ha detto ridendo la Toffanin e interpretando, possiamo dirlo senza paura di poter essere smentiti, il pensiero di milioni di italiani…

Silvia Toffanin voce del popolo. Contro chi vede occhi a forma di cuore, relazioni nate dopo 3 giorni in un reality e parla di amore come se fosse il sentimento più banale. C’è ben altro. Lo spettacolo è spettacolo certo, ma i sentimenti, non dovrebbero essere chiamati in causa con tale facilità.