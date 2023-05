La festa di laurea di Bebe Vio: scatenata tra prosecco e McDonald’s

Che party per Bebe Vio che si è laureata e ha festeggiato in una villa a Roma ma con prosecco e McDonald's

Bebe Vio, la festa di laurea con una carissima amica con cui ha condiviso tutto il percorso, musica a tutto volume, panini e patatine McDonald’s. E’ così che la campionessa paralimpica si è scatenata dopo avere tagliato il suo nuovo traguardo, la laurea in Comunicazione e Relazioni Internazionali alla John Cabot University di Roma. Un nuovo titolo che Bebe Vio aggiunge agli altri ma più di tutto oltre la soddisfazione c’è la grande festa con gli amici e la famiglia nella elegante villa Gianni. Spettacoli, balli scatenati, prosecco, tuffi in piscina, un party che è durato tutta la notte. Immensa la gioia, immenso l’entusiasmo, quello che da sempre contraddistingue Bebe Vio. Una vera sfida per lei che all’università era una tra i tanti studenti, nessuno sapeva chi fosse, si è presentata come Beatrice e non come Bebe, tutti la chiamavano semplicemente B. Da ieri posta le foto da dottoressa e riceve gli auguri di tutti.

Bebe Vio, il suo nuovo titolo da mettere in bacheca

Lo dice la sportiva che è un titolo da mettere in bacheca, Bebe festeggia altro e scrive:

“Per tutte le notti prima degli esami.

Per tutti gli “accetto anche un 18”.

Per tutti i “stavolta non so niente”.

Per tutti gli appunti presi (pochi). E tutti quelli chiesti (tanti).

Per tutti i gruppi di studio in aula. In biblioteca. In casa. Al bar.

Per tutte le domande che non erano nei libri.

Per tutti gli spritz post esame.

Per tutte le splendide persone che hanno segnato indelebilmente gli anni più belli della mia vita.

Per tutti questi motivi è stato un percorso meraviglioso.

E stasera è il caso di festeggiare alla grandissima con le persone che mi sono state vicine in questi 5 anni”.

Tutto il party e le soddisfazioni condivise con Becky Angiolini; insieme con la tunica e insieme sui gradini della villa scelta per festeggiare tra bottiglie da stappare e l’immancabile torta. Risate, amicizia, flash e tanti brindisi perché dietro la laurea c’è tanto altro e festeggiare non è mai abbastanza.