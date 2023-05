Victoria Cabello, più giovane dei suoi anni: “Non ho figli” è il suo segreto di bellezza

Il segreto di bellezza di Victoria Cabello e l'amore a cui ha rinunciato per la malattia

Avere figli invecchia, non averli permette di apparire più giovani, come dice Victoria Cabello? Non è una battuta, lo pensa davvero ma alla sua risposta aggiunge anche un po’ di ironia e nessuna voglia di fare polemica, è ovvio. Victoria Cabello ha 48 anni ed è in gran forma, ha una pelle bellissima e non dimostra la sua età. Il suo segreto di bellezza potrebbe essere quello di non avere figli ma anche di non essere sposata né fidanzata. E’ libera, fa quello che vuole ma soprattutto è felice della sua vita, forse è questo il vero segreto di bellezza. Le capita spesso che le chiedano cosa fa per avere una pelle come la sua e la sua risposta è proprio quella che riporta il settimanale F.

Victoria Cabello, la sua scelta dopo la malattia

“Quando mi chiedono ‘Ma cosa fai per avere questa pelle?’, rispondo‘Non sono sposata né fidanzata, e non ho figli’. Questo mi toglie dieci anni sicuri” è questa la sua risposta ironica ma non del tutto.

C’è anche una confessione nella sua intervista, Victoria Cabello ha raccontato più volte della malattia di Lyme, di tutto ciò che ha dovuto superare. Adesso sta bene ma quando si è ammalata ha pensato fosse giusto lasciare andare via la persona che amava.

“Quando mi sono ammalata stavo con una persona stupenda, non è una persona famosa Ma proprio perché non sono capace di condividere il dolore io ho chiuso la relazione. Sarebbe stato un atto di egoismo tenerlo lì. Adesso lui si è rifatto una vita, è felice, quindi doveva andare così. La mia particolarità è restare amica degli ex” c’è del rimpianto nel suo racconto? Forse sì ma la spiegazione arriva da sola, lui non l’ha aspettata e oggi è felice con un’altra donna.

Oggi Victoria Cabello è single, ha detto addio a quell’amore che era così importante ma in compenso ha tutta la bellezza dalla sua parte, custodisce il suo segreto di bellezza. Di certo ha imparato ancora di più a sorridere per ciò che le accade.