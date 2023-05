Michelle Hunziker trova il metodo per calmare il nipotino e Aurora intuisce che è colpa della fitball

Fantastiche mamma e nonna, Aurora Ramazzotti e Michelle Hunziker, che cercano di fare addormentare il piccolo Cesare

A fine mese il figlio di Aurora Ramazzotti compirà due mesi e la giovane mamma e la giovane nonna Michelle Hunziker sono alle prese con la nanna di Cesare. Il piccolo Cerza non si addormenta più così facilmente come all’inizio e se Michelle Hunziker ha trovato il modo per farlo calmare e contemporaneamente allenare le gambe, Aurora Ramazzotti ha capito perché suo figlio ha bisogno di sentire che va su e giù. Madre e figlia sono tornate a far sorridere tutti i loro follower, protagonista delle loro storie ovviamente è Cesare Augusto ed ecco cosa fanno mamma e nonna. “Banano si calma solo se gli fai fare su e giù, ottimo per mantenere le gambe allenate” racconta Michelle Hunziker mentre molleggia sulle gambe tenendo tra le braccia il suo nipotino. La colonna sonora è “cha-cha, cha-cha, cha-cha” e sono già risate e chissà quanti genitori si rivedranno in quella situazione; ogni bebè ha le proprie esigenze ma Aurora poco dopo intuisce il perché suo figlio ha bisogno di quel movimento per calmarsi, per addormentarsi.

Aurora Ramazzotti segue il consiglio e usa la fitball

Una follower suggerisce ad Aury di usare la fitball, la palla da ginnastica. Lei prova il metodo e intuisce perché il suo dolcissimo Cesare ha la “dipendenza da rimbalzo”.

“Ciao Aury! Prova ad usare la fitball seduta con lui in braccio, fai su e giù, i bimbo lo adorano”. Aurora lo fa e mostra le immagini, mentre lei rimbalza sulla palla il suo bambino si calma.

“Metodo assodato peccato che non sia comodissima da portare in giro” scrive, il metodo funziona ma un attimo dopo comprende tutto. “Soprattutto inizio a sospettare che sia lei, la palla, la causa di questa sua dipendenza da rimbalzo”. Simpaticissima come sempre Aurora Ramazzotti, mostra la quotidianità, tutto l’impegno necessario e costante di una mamma con il suo bebè. La realtà non sono solo i bei vestitini, le foto dolci e buffe, le passeggiate al parco e ogni tenerezza. Le diranno che lei è fortunata, ed è vero, ha Michelle sempre accanto.

Poco dopo il piccolo imperatore fa la nanna e madre e figlia hanno il loro tempo libero.