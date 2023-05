Caterina Balivo festeggia il compleanno del figlio: “Da oggi non potrò più alzare le mie mani”

Caterina Balivo oggi festeggia il compleanno di suo figlio ma è un'età che la spaventa

Caterina Balivo ringrazia tutti per gli auguri al suo bambino, Guido Alberto oggi compie 11 anni e alla conduttrice non sembra vero. E’ da questa mattina che ripete che oggi è un giorno importante per lei, lo è sempre quando una mamma festeggia il compleanno dei figli ma per Caterina Balivo questa età del suo primogenito segna un momento che la spaventa.

Ha paura ed è felice, due emozioni contrastanti e prova a spiegare tutto sui social. Sono undici anni e le due mani non bastano più per dire quanti anni ha suo figlio G.A. E’ la felicità il suo augurio più grande per lui ma anche che gli altri non lo cambino mai, perché sa già che accadrà.

Gli auguri di Caterina Balivo a suo figlio Guido Alberto

Da oggi non potrò più alzare le mie mani e dirti: hai questa età! Sono undici, le dita delle mani sono finite e per me resterai sempre quello scugnizzo biondo che inseguiva i piccioni in piazza Duomo, che mi chiedeva gelati giganteschi (anzi quello lo fai ancora), che mi implorava di giocare a calcio anche con i sassolini sui marciapiedi, che mi faceva perdere la voce per farti fare una doccia. Amore hai un sorriso vero e buono non perderlo mai perché sappi che proveranno a cambiarti, ah si se ci proveranno, ma tu sii sempre te stesso. Abbatti tutti con la gentilezza! Ti auguro sempre la felicità. Mamma

Caterina Balivo spaventata dall’età di suo figlio

La festa con gli amici, la torta semplice e la Balivo pensa al futuro. “11 anni mi sembra una follia…” ripete di continuo il numero 11.

Legge i commenti dei follower e si chiede se avrà ragione chi le dice che crescendo non seguirà i suoi insegnamenti ma il figlio farà il contrario di quello che lei le dice. Caterina Balivo ha paura, a Guido Alberto ripete di continuo che deve essere gentile, leale, buono. “Chissà come mi cresce” si chiede.

Caterina Balivo tra figli e lavoro

Caterina Balivo ha scelto la famiglia

E’ per la famiglia, per il marito Guido Maria Brera, e per i suoi figli Cora e G.A. che la conduttrice ha cambiato il suo percorso, ha dato uno stop alla sua carriera per poi ripartire più lentamente. Durante il covid ha detto basta, si è fermata, ha avuto paura di perdere le persone più care e ha messo da parte il lavoro. Una scelta di cui non si è mai pentita.

Sui social mostra una rara foto con i suoi figli, è uno scatto di qualche anno fa, Cora era nata da poco, lei come oggi una mamma felice ma con tante domande.