Ambra Angiolini chiude il profilo Instagram per proteggere Allegri e i suoi figli? (Foto)

Ambra Angiolini ha detto addio ai social, ha chiuso il suo profilo Instagram poco prima che arrivasse la notizia dell’addio di Massimiliano Allegri alla Juventus (foto). Un black out social per l’attrice che di certo fa dispiacere i suoi fan, chi la seguiva con i suoi post restando informato sui suoi lavori a teatro e gli altri impegni, ma capiranno la motivazione. Sembra infatti non esserci bisogno di grandi spiegazioni, si immagina che Ambra Angiolini abbia chiuso il suo profilo Instagram per proteggere i suoi affetti più cari. Lei non ha dato nessuna spiegazione ma l’ha fatto poche ore prima dell’annuncio del divorzio tra la Juve e Allegri. Potrebbe trattarsi anche di una semplice coincidenza ma è davvero difficile che sia così. In realtà si pensa che la sua sia stata una mossa per mettersi al riparo immaginando già che il suo profilo sarebbe stato inondato dai commenti, di certo non tutti carini. Anche Mister Allegri qualche mese fa ha cancellato ogni suo account e Ambra sarebbe stata lo sfogo per molti.

AMBRA ANGIOLINI NON E’ PIU’ SU INSTAGRAM, LA DECISIONE PRIMA DEL DIVORZIO TRA ALLEGRI E LA JUVE

E’ un amore grande quello che lega l’allenatore e l’ex ragazza di Non è la Rai, le loro dichiarazioni d’amore le abbiamo sentite anche in tv. Facile pensare che la scelta sia quella di proteggere la loro privacy. Non dimentichiamo poi che oltre ad essere la compagna di Massimiliano Allegri lei è anche e soprattutto la mamma di Jolanda e Leonardo.

E’ ai figli nati dal legame con Francesco Renga che l’attrice romana deve badare prima di tutti gli altri. Un tempismo perfetto, una decisione di certo non semplice per una donna del mondo dello spettacolo che condivide con i fan i momenti più belli. Ambra e Allegri stanno insieme da più di due anni, non desiderano sposarsi, per loro è come se fossero già uniti dal matrimonio; speriamo però di rivedere presto lei su Instagram.