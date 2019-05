Pamela Prati e Marco Caltagirone si sono lasciati? Lei lo tagga sui social ma spunta l’altro profilo

Continua a tenere banco la vicenda che vede Pamela Prati protagonista. La show girl non vuole che si parli di questa storia legata al suo matrimonio e a tutto quello che di collaterale c’è in questa storia. Del resto lei, come dichiarato anche in tv da Eliana Michelazzo, è anche direttrice di una agenzia che rischia il fallimento, visto che quasi tutti i volti che facevano parte, stanno andando via. Ed è anche per questo, oltre che per le notizie relative alla sua vita privata, che di questa storia, si continua a parlare.

Mentre spopola sui social un nuovo profilo di Marco Caltagirone (tale Marck Caltagirone su Instagram) la Prati continua a taggare nelle sue stories, un altro Marco Caltagirone che risponde invece al nome social di “Caltagirone_Mark”. La cosa bizzarra però è che al momento, il vero Marco Caltagirone non ha fatto sentire la sua voce sui social, per dire che c’è un’altra persona che sta usando la sua identità e neppure la stessa Prati, ha fatto sapere che c’è una persona che si spaccia per lui.

PAMELA PRATI E MARCO CALTAGIRONE, E’ DAVVERO FINITA? LE ULTIME NOTIZIE SU QUESTA STORIA

Insomma come se si volessero in qualche modo smuovere e confondere ancora di più le acque. Mentre infatti Pamela tagga nelle sue storie il suo futuro marito, con il classico cuore con lo sfondo nero ( lo fa da mesi), dal profilo nato ieri, il sedicente Marco Caltagirone dice di esser addirittura finito in ospedale e di aver avuto dei problemi. E annuncia anche che presto sarà in tv a raccontare la sua versione dei fatti. Ma che questo profilo sia un fake, è cosa quasi certa, visto che in una storia di ieri, la persona che ha creato questo account ha persino usato una vecchia foto di Gianni Sperti.

Ieri il sedicente Marco Caltagirone ( che usa appunto l’account Marck Caltagirone) aveva annunciato la fine della sua relazione con Pamela Prati. E anche in questo caso non ci sono state nè smentite nè conferme da parte della show girl. E se è vero che anche lei vuole far calare il sipario su questa vicenda, dovrebbe uscire allo scoperto per dire che la persona che sta usando questo account non ha nessun legame con lei. Lo farà?

Pamela Prati e Marco Caltagirone si sono lasciati? Lei lo tagga sui social ma spunta l’altro profilo ultima modifica: da