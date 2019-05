Alessia Macari, lite furiosa col marito la prima notte di nozze con intervento della polizia? (Foto)

Bellissima Alessia Macari ieri in abito da sposa ma sembra che la prima notte di nozze con suo marito Oliver Kragl non sia stata da vera favola (foto). In base a quanto riporta la Gazzetta del Mezzogiorno la showgirl avrebbe anche telefonato al 113 chiedendo l’intervento della polizia. All’alba ai centralini della polizia di Stato sarebbe infatti arrivata una richiesta di intervento in via Trinitapoli presso la sala ricevimenti Tenimento San Giuseppe per una lite tra coniugi. Si dice che la telefonata con richiesta di soccorso sia stata fatta da Alessia Macari che avrebbe anche raccontato di un’accesa lite per futili motivi con il compagno appena sposato. Sembra che da parte del calciatore siano volati pesanti insulti. La Macari sembra fosse intenzionata ad abbandonare la stanza, che avesse già chiamato un taxi e volesse portare via alcuni regali di nozze. Aveva però dimenticato la fede e l’anello di fidanzamento, oggetti di grande valore; era quindi risalita in camera per prenderli. Sembra che l’arrivo della polizia abbia prodotto un ottimo risultato, quello di fare riappacificare gli sposini, così Alessia Macari ha rinunciato a tornare a casa. C’è però altro da aggiungere.

COSA E’ SUCCESSO LA PRIMA NOTTE DI NOZZE DI ALESSIA MACARI?

Si racconta che all’arrivo della polizia nella stanza di Oliver Kragl e Alessia Macari questa fosse del tutto a soqquadro. L’ex Ciociara di Avanti un altro in tarda mattinata ha però smentito la notizia con una storia su Instagram: “Ragazzi guardate, una bellissima camera, dove abbiamo sentito una voce che l’abbiamo sfondata. Invece non è sfondata, ci siamo svegliati adesso…“. Cosa è successo davvero stanotte? Una lite può accadere ma se succede la prima notte di nozze fa molto più rumore, soprattutto se poi si chiama la polizia.

Resta il mistero su questo episodio ma l’importante è che adesso Alessia e il bomber del Foggia siano in luna di miele, felici e sereni. Presto vedremo anche l’album di nozze della splendida showgirl, anche se in giro ci sono già un bel po’ di foto del suo abito rubate nonostante l’esclusiva e gli ombrelli di protezione.

