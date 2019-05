Alessia Macari ha sposato il suo Oliver Kragl: le prime foto del matrimonio blindatissimo

Alessia Macari, nota al pubblico dell’intrattenimento televisivo italiano come la ex Ciociara di Avanti un Altro!, per essere stata una concorrente e vincitrice del Grande Fratello Vip e per la sua irresistibile solarità, si è sposata con Oliver Kragl, un calciatore tedesco che gioca nel Foggia! E ovviamente, sui social, spopolano le prime immagini di questo matrimonio. E nonostante gli ombrelli usati per coprire la sposa, alcune delle immagini sono arrivate sulle pagine social che seguono la cronaca rosa.

Le nozze si sono tenute a Foggia presso la Chiesa dell’Annunciazione proprio oggi, lunedì 20 maggio 2019. La città pugliese è stata scelta in quanto Oliver gioca proprio nella squadra del Foggia e la coppia si è così lì stabilita. Una Foggia blindatissima per il matrimonio di Alessia Macari e il suo Oliver Kragl e tanta gioia per la bella Ciociara che, dopo aver annullato qualche tempo fa il matrimonio per motivi di salute, oggi ha potuto invece coronare il suo sogno d’amore.

Alessia Macari e il calciatore Oliver Kragl si sono sposati a Foggia, in Puglia: il vestito della sposa sorprende

Come abbiamo detto, una Foggia blindata e con le strade chiuse, che ha fatto da sfondo al sì di Alessia Macari e Oliver Kragl.

La coppia è stata accolta dalla folla di fan e di tantissimi curiosi che volevano vedere i due sposi nel giorno dell’emozionante sì e, chiaramente, anche i loro look. E a proposito di questo, vi sveliamo i primi dettagli sui vestiti di Alessia ed Oliver. Dalle primissime foto che stanno facendo il giro del web, possiamo anticiparvi una Alessia Macari in abito bianco e in pizzo, con uno strascico molto lungo. Lo sposo si è presentato, invece, con giacca e camicia bianca e con pantaloni, scarpe e papillon neri.

Le nozze di Alessia Macari e Oliver Kragl: i primi particolari anche sulla cerimonia

Davvero pochi i dettagli sul matrimonio della ex gieffina e del calciatore del Foggia. Domani, martedì 21 maggio, sarà in edicola l’esclusiva del settimanale Chi che fornirà molti più particolari sulle nozze di Alessia Macari e Oliver Kragl. Intanto possiamo anticiparvi che gli invitati sono arrivati persino dall’Irlanda, la terra di origine della simpaticissima Alessia per stare vicino alla sposa in un giorno così importante. Ma c’erano anche degli invitati del mondo dello spettacolo? Dove si terrà la cena e quale sarà lo stile scelto da Oliver Kragl e Alessia Macari? Ve lo racconteremo presto.

Adesso non ci resta che fare i nostri migliori auguri agli sposi Alessia e Oliver!