Elena Santarelli con il figlio Giacomo a New York, festeggiano e sono di nuovo sereni (Foto)

E’ di certo il viaggio più bello per Elena Santarelli e la sua famiglia, il desiderio che aveva espresso suo figlio Giacomo e che lei e Bernardo Corradi hanno subito realizzato (foto). E’ stato un periodo lungo e durissimo per loro ma adesso festeggiano la guarigione di Jack; sono tornati sereni come un tempo, certo cambiati dal dolore che li ha resi forse ancora più uniti ma di certo più consapevoli di cosa c’è al di la della felicità. Così come Elena aveva confidato a tutti ciò che stavano vivendo ha voluto annunciare solo quando era completamente certa che il piccolo fosse guarito che il loro periodo buio era terminato. E’ stato suo figlio a chiedere come regalo una vacanza tutti insieme, loro quattro, mamma, papa, Giacomo e la piccola Greta. Non serve dire molto, alla splendida Santarelli bastano le foto scattate a New York, i loro sorrisi, il bacio a Jack che è cresciuto attraverso qualcosa di più grande di lui, sofferenze che i bambini non dovrebbero mai provare.

ELENA SANTARELLI SU INSTAGRAM POSTA LE FOTO DA NEW YORL, CON GIACOMO E’ IL LORO VIAGGIO PIU’ BELLO

Elena Santarelli e Bernardo Corradi hanno desiderato tanto che questo momento arrivasse e adesso assaporano ogni istante, ogni raggio di sole. Il tenerissimo bacio al suo Jack, gli abbracci che non sono mai mancati tra lei e Bernardo. A Brooklyn nel parco i suoi uomini giocano a calcio, lei scatta foto su foto e si lascia fotografare. Tutto ha un sapore diverso.

Anche le colazioni in vacanza sono perfette per sperimentare i gusti diversi. Nei tanti video che la showgirl continua a pubblicare c’è tutta la meraviglia di chi osserva New York per la prima volta, tutto adesso è più bello ma la Santarelli non dimentica e continuerà a darsi da fare per aiutare chi l’ha aiutata, per la ricerca, per chi è meno fortunato di lei.