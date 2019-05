Charlotte Casiraghi e Dimitri Rassam, la lista nozze è da favola (Foto)

Sabato 1 giugno 2019 Charlotte Casiraghi sposerà Dimitri Rassam, il matrimonio rimandato per la seconda gravidanza della principessa di Monaco sta per essere celebrato e saltano fuori i dettagli come la lista nozze (foto). Sembra che gli sposi desiderino regali super lusso e hanno stilato la lista di nozze che fa sognare tutti ma per loro sarà una realtà ricevere gli oggetti elencati. Charlotte e Dimitri sono a un passo dal sì, il figlio di Carole Bouquet e la figlia di Caroline di Monaco si sposeranno sabato prossimo, con nozze civili diventeranno marito e moglie, ovviamente il matrimonio andrà in scena a Monaco. E’ la rivista Oggi a rivelare il contenuto della lista nozze scelta nella raffinata boutique Czarina, a due passi dal Casinò. Oggi rivela alcuni dei regali scelti dalla coppia, ci sono richieste davvero molto costose e altre curiose. Iniziamo dal prezzo più caro, da un secretary China del 1880, costo 140 mila euro. Incredibile ma vero e chissà quale degli invitati sarà così generoso nei confronti dei due sposi. Passiamo agli altri regali della lista nozze di Charlotte Casiraghi e scopriamo che ci sono anche dei tritapepe, porta sale e portacandele e così via, questi ultimi costano davvero poco, magari sono i pensierini di chi non parteciperà al ricevimento e desidera comunque regalare qualcosa a Charlotte e Dimitri.

LA LISTA NOZZE DI CHARLOTTE CASIRAGHI E DIMITRI RASSAM – I REGALI PER IL MATRIMONIO DELLA PRINCIPESSA DI MONACO

Nella lista dei regali per un matrimonio non può mancare il servizio da tavola di porcellana, i piatti per 12 persone. Charlotte Casiraghi ha scelto la serie Tobacco Leaf, un regalo da 29.510 euro. Passiamo adesso ai regali curiosi ma sempre costosi anche se davvero molto meno rispetto ai primi due: un calamaio in argento del 1900, prezzo circa 4.000 euro. Dimitri deve essere appassionato di sigari o di scatole da collezionare perché c’è anche una lunga serie di scatole portasigari tra i loro desideri, prezzo circa 2.300 ma ci sono anche quelle un po’ più economiche.

Può mancare la classica cornice? Addirittura Charlotte Casiraghi l’ha scelta a forma di cuore, prezzo 315 euro. Arriviamo in fondo alla lista con i tritapepe colorati che non superano i 24 euro. Ci sono anche il portasale a forma di rana in argento da 365 euro, un piattino da 45 euro e un portacandele in sughero se davvero si vuole spendere poco, 30 euro.

