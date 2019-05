Federica Panicucci e Marco Bacini inaugurano il loro ristorante a Milano, grande soddisfazione per la conduttrice (Foto)

Nel lavoro e in amore tutto procede a gonfie vele per Federica Panicucci, non c’è dubbio che con Marco Bacini l’entusiasmo sia sempre alle stelle e con un nuovo progetto insieme non possono che volare in alto (foto). Sui social la Panicucci ha presentato la sua nuova sfida, un ristorante appena aperto a Milano, ovviamente con il suo compagno. La conduttrice di Mattino 5 è al settimo cielo e non potrebbe che essere così visto che ogni cosa le riesce benissimo. Il programma del mattino su Canale 5 è da sempre seguitissimo, l’amore con Bacini non ha bisogno di altre parole dopo le tante dichiarazioni d’amore e le loro foto insieme; ogni collaborazione tra i due è sempre andata a buon fine, dalla linea di t-shirt con negozi in franchising alla recente inaugurazione di un bar a Cologno Monzese. Adesso si festeggia anche per un altro motivo, un altro locale, ancora a Milano e questa volta è il Lamo Restaurant. Insieme Federica Panicucci e Marco Bacini si sono lanciati in un’altra avventura imprenditoriale, un ristorante specializzato in piatti a base di pesce.

FEDERICA PANICUCCI E MARCO BACINI PRESENTANO IL NUOVO LOCALE A MILANO, UN RISTORANTE DOVE SI GUSTA SOPRATTUTTO PESCE

La Panicucci su Instagram informa i suoi seguaci della sua nuova sfida e presenta fiera lo staff del ristorante milanese. “Mi piace sempre condividere con voi i miei nuovi progetti lavorativi e allora questa volta voglio presentarvi Stephan, Gabriele, Gianluca, Federico, Samuele, Matteo, Francesco e Jhaid: la grande squadra del Lamo Restaurant, il mio nuovo progetto imprenditoriale insieme al mio amore Marco Bacini. Grandi sforzi portano sempre a grandi risultati e stasera mi sento orgogliosa e felice!”.

Adesso manca solo una cosa e non è il matrimonio perché di questo non ne hanno mai parlato, manca il sole. La voglia d’estate c’è, Federica nostalgica mostra sui social le foto della scorsa estate e attende che il freddo vada via con le nuvole.