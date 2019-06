Il matrimonio di Charlotte Casiraghi e Dimitri Rassam, due abiti da sposa per la bellissima principessa (Foto)

E’ tutto vero, finalmente Charlotte Casiraghi e Dimitri Rassam si sono sposati; per loro rito civile a Montecarlo, nel salone del Palazzo Grimaldi (foto). Una cerimonia molto semplice alla presenza dei parenti e degli amici più cari della coppia ma più di tutto ha incantato il sorriso della principessa, la bellezza di Charlotte Casiraghi. La semplicità e l’eleganza della figlia di Carolina di Monaco non potevano mancare nel giorno delle sue nozze. Un matrimonio molto atteso quello tra la principessa figlia di Caroline e di Stefano Casiraghi e il figlio di Carole Bouquet. Si sono sposati ieri dopo aver rimandato tempo fa la prima data. Charlotte Casiraghi e Dimitri Rassam hanno avuto un bimbo, il piccolo Baltahazar, è molto probabile che la gravidanza e il seguito siano i motivi per aver rimandato tutto. Il gossip invece ha chiacchierato tanto ipotizzando anche un imminente addio tra i due, cosa tra l’altro subito smentita dai diretti interessati. Cosa hanno indossato nel giorno del loro matrimonio Charlotte e Dimitri. Doppio abito da sposa per la principessa di Monaco ma anche per lui.

L’ABITO DA SPOSA DI CHARLOTTE CASIRAGHI DURANTE IL RITO CIVILE E AL PARTY

Niente velo bianco per Charlotte che non sembra per niente una principessa romantica o di altri tempi, ma questo l’ha dimostrato più volte. Per il sì a palazzo Grimaldi ha indossato un vestito tortora chiaro in pizzo a maniche lunghe e con un semplice scollo tondo. Tre grandi fiocchi sul davanti e una lunghezza ben sopra al ginocchio per le sue bellissime gambe. Scarpe a punta con il tacco alto color ghiaccio e capelli lasciati sciolti sulle spalle.

Lo sposo ha indossato un completo blu, camicia bianca e cravatta azzurra. I due abiti indossati dagli sposi sono firmati Saint Laurent. Pochi al momento i dettagli del ricevimento ma al party Charlotte Casiraghi era un vero incanto; abito da sposa bianco, capelli raccolti da farli appare con un nuovo taglio, meravigliosa accanto a suo marito, anche lui con giacca da smoking bianca e capelli diversi dalla chioma libera del mattino.

Il matrimonio di Charlotte Casiraghi e Dimitri Rassam, due abiti da sposa per la bellissima principessa (Foto) ultima modifica: da